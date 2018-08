Bi imeli ekskluziven dres Dallas Mavericksov Luke Dončića? Začela se je dobrodelna dražba.

Luka Dončič je svoje veliko razumevanje za stiske otrok pokazal že na evropskem prvenstvu. Svoje športne copate, s katerimi je igral vse tekme, tudi zmagovito finalno, je še pred garderobo brez pomisleka sezul in podaril za dražbo, s katero so v etru Vala 202 iztržili 30.000 evrov, ki so bili v celoti in brez odbitkov namenjeni za pomoč trem zelo nadarjenim mladim košarkarjem. Foto: Radio Slovenija