Jakov Fak za uvod tik pod zmagovalnim odrom

6. december 2018 ob 07:58,

Jakov Fak je na prvi tekmi svetovnega pokala v biatlonu na Pokljuki osvojil četrto mesto na posamični preizkušnji na 20 km. Zmagal je Francoz Martin Fourcade.

Fak je zgrešil en strel in z minuto pribitka za zmagovalcem, ki je zadel vseh 20 tarč, zaostal za 34,4 sekunde. Tudi drugi in tretji sta bila na strelišču brezhibna. Ob bok Fourcadu sta na stopničke stopila Nemec Johannes Kühn (+4,2) in Avstrijec Simon Eder (19,7).

Fak je bil vseskozi v boju za vrhunsko uvrstitev. Po prvem streljanju je bil šesti, prav tako po drugem. Kot se je na koncu izkazalo, mu je stopničke ali celo zmago odvzelo tretje streljanje. Leže je zgrešil 14. strel in po minuti pribitka zaostanka do cilja ni več mogel nadoknaditi. V boju za četrto mesto je ugnal Nemca Simona Schemppa, ki je zgrešil zadnji strel.

Preostali Slovenci se niso uvrstili med dobitnike točk.

Popoldne se bodo na 15-km progo podale Urška Poje, Polona Klemenčič in Lea Einfalt.

20 km (M): * 1. M. FOURCADE FRA 47:09,2 (0) 2. J. KÜHN NEM +4,2 (0) 3. S. EDER AVT 19,7 (0) 4. J. FAK SLO 34,4 (1) 5. S. SCHEMPP NEM 38,6 (1) 6. S. SEMENOV UKR 45,0 (0) 7. J.-T. BOE NOR 1:11,9 (3) 8. A. GUIGONNAT FRA 1:13,5 (1) 9. A. SAMUELSSON ŠVE 1:18,5 (2) 10. L.-H. BIRKELAND NOR 1:22,0 (1) ... 56. R. TRŠAN SLO 4:02,6 (2) 71. K. BAUER SLO 5:14,0 (5) 75. M. DOVŽAN SLO 5:43,3 (5) 91. M. DRINOVEC SLO 7:32,9 (5) * - zgrešeni streli/pribitek minute



POKLJUKA, spored

Četrtek ob 14.15:

Posamična tekma, 15 km (Ž)



Petek ob 14.15:

Šprint, 10 km (M)



Sobota ob 14.15:

Šprint, 7,5 km (Ž)



Nedelja ob 11.45:

Zasledovalna tekma, 12,5 km (M)



Ob 14.45:

Zasledovalna tekma, 10 km (Ž)

