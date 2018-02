Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 34 glasov Ocenite to novico! Hanna Öberg ob prihodu v cilj še ni vedela, da bo zmagala, a medalja je bila takrat že blizu. Foto: Reuters Nosilke medalj s posamične preizkušnje biatlonk. Foto: Reuters Urška Poje je svojo najboljšo uvrstitev iz svetovnega pokala popravila za 33 mest. Foto: STA

Biatlonsko presenečenje iz Švedske, življenjski trenutek Urške Poje

Anji Eržen v zadnjem strelskem nastopu zadrhtela roka

15. februar 2018 ob 09:15,

zadnji poseg: 15. februar 2018 ob 12:13

Pjongčang - MMC RTV SLO

Švedinja Hanna Öberg je presenetljivo postala olimpijska prvakinja biatlonske preizkušnje na 15 km. Navdušila je Urška Poje, Anji Eržen pa je vrhunsko uvrstitev vzelo zadnje streljanje.

22-letna Öbergova se je do zdaj v svetovnem pokalu le dvakrat uvrstila med deset najboljših, v tej sezoni pa je bila najvišje na 21. mestu. Zmago si je 58. v skupnem seštevku svetovnega pokala tlakovala na strelišču, kjer je zadela vseh 20 tarč. "Presenečena sem sama nad sabo. Danes je bil res moj dan," je v solzah govorila Švedinja.

Srebro je osvojila Slovakinja Anastazija Kuzmina (dve kazenski minuti), bron pa Laura Dahlmeier (1). Nemka se je na zmagovalni oder povzpela prav na vseh treh tekmah v Pjongčangu in je že zdaj ena od junakinj iger (trenutno dve zlati in ena bronasta medalja).

Zelo dobra slovenska nastopa

Slovenski tabor pred tekmo ni imel visokih pričakovanj, a sta obe tekmovalki navdušili. Urška Poje je osvojila 12. mesto, Anja Eržen pa je bila 35. Pojetova je bila brezhibna na strelišču, zato ji je ničla omogočila visoko uvrstitev. Poleg nje sta vseh 20 tarč pokrili le še zmagovalka in četrtouvrščena Franziska Preuss.

Erženova pokrila prvih 15 tarč, potem pa ...

Erženova je začela podobno, saj je podrla prvih 15 tarč in po tem delu proge zasedala celo sedmo mesto. V zadnjem strelskem nastopu ji je zadrhtela roka, tako je zgrešila kar trikrat, kar je takoj pomenilo zdrs po lestvici. Če bi zadela vse tarče, se ji je nasmihala uvrstitev okoli petega mesta.

Pojetova doslej najvišje na 45. mestu

Kako veliko je presenečenje Pojetove na 15-kilometrski tekmi, najbolje pove podatek, da je bila v karieri v svetovnem pokalu najvišje na 45. mestu, in sicer na letošnji januarski posamični tekmi v Ruhpoldingu.

"Seveda smo vsi zadovoljni in veseli z današnjo tekmo. Pravzaprav, če bi šla gledat analizo, se je vse skupaj odlično izšlo v primerjavi s prejšnjo tekmo. Pyeongchang nam vsak dan daje drugačne razmere, danes so bile dobre, jaz sem jih izkoristila. Tudi tekaško sem se borila po svojih močeh. To je moja trenutna forma, nisem še konkurenčna svetovni eliti, a gremo počasi po stopnicah," je povedala tekmovalka iz Loške doline.

"To je moj življenjski trenutek"

"Glede na to, da jih imam šele 20, bi lahko rekla, da je to moja življenjski trenutek in tudi rezultat. Danes sem bila še bolj sproščena. Včeraj smo imeli še en trening, dobila sem samozavest in odločnost, vesela sem, da sem včeraj po odpovedi dobila še en kakovosten trening, tako da sem videla, da lahko in da znam in to sem pokazala. Pa še vsi zadeti streli, to je motivacija za tekmo in za naprej," je nasmejana do ušes še dejala mlada biatlonka.

"V zadnjem krogu so me trenerji obvestili, da sem na šestem mestu. Borila sem se tekaško, kot se je dalo. A na koncu se ni izšlo, vseeno pa sem zelo zadovoljna," je še dodala Pojetova, ki bo v Pyeongchangu nastopila še v preizkušnji mešanih štafet.

15 km (Ž): * 1. H. ÖBERG ŠVE 41:07,2 (0) 2. A. KUZMINA SLK +24,7 (4) 3. L. DAHLMEIER NEM 41,2 (1) 4. F. PREUSS NEM 59,7 (0) 5. P. FIALKOVA SLK 1:02,3 (1) 6. M. HOJNISZ POL 1:54,8 (1) 7. D. WIERER ITA 2:08,6 (2) 8. E. GASPARIN ŠVI 2:15,2 (1) 9. F. HILDEBRAND NEM 2:31,4 (1) 10. N. SKARDINO BLR 2:33,0 (1) ... 12. U. POJE SLO 2:45,5 (0) 35. A. ERŽEN SLO 4:15,7 (3) * - zgrešeni streli/kazenske minute

S. J.