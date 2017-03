Poudarki V skupini H derbi vodilnih Belgije in Grčije Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Portugalska in Madžarska sta se junija pomerili na evropskem prvenstvu, v Lyonu je bilo 3:3. Foto: Reuters Švica je bila v skupini B v Ženevi z 1:0 boljša od Latvije. Foto: Reuters Sorodne novice Hrvaška na razprodanem Maksimiru do zmage nad Ukrajino Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

TV SLO 2: Portugalska - Madžarska 0:0; Bolgarija - Nizozemska 1:0

BiH napolnil mrežo Gibraltarja, Švica z 1:0 strla Latvijo

25. marec 2017 ob 18:00,

zadnji poseg: 25. marec 2017 ob 20:53

Ljubljana - MMC RTV SLO

Danes se nadaljujejo evropske kvalifikacije za SP v nogometu 2018 v skupinah A, B in H. Na TV SLO 2 in MMC-ju lahko spremljate prenos tekme iz Lizbone med Portugalsko in Madžarsko.

Kot je znano, bo Slovenija v nedeljo zvečer gostovala na Škotskem.



Skupina A

ŠVEDSKA - BELORUSIJA 4:0 (1:0)

Forsberg 19./11-m, 49., Berg 57., Thelin 78.

Danes ob 20.45:

LUKSEMBURG - FRANCIJA 0:0 (-:-)

BOLGARIJA - NIZOZEMSKA 1:0 (-:-)

Delev 5.

Lestvica:

ŠVEDSKA 5 3 1 1 10:3 10 FRANCIJA 4 3 1 0 7:2 10 NIZOZEMSKA 4 2 1 1 8:4 7 BOLGARIJA 4 2 0 2 6:10 6 BELORUSIJA 5 0 2 3 2:10 2 LUKSEMBURG 4 0 1 3 5:9 1



Skupina B

ANDORA - FERSKI OTOKI 0:0

RK: Edmundsson 74./Ferski otoki

ŠVICA - LATVIJA 1:0 (0:0)

Drmić 66.



Danes ob 20.45:

PORTUGALSKA - MADŽARSKA 0:0 (-:-)

Lestvica:

ŠVICA 5 5 0 0 10:3 15 PORTUGALSKA 4 3 0 1 16:3 9 MADŽARSKA 4 2 1 1 8:3 7 FERSKI OTOKI 5 1 2 2 2:8 5 LATVIJA 5 1 0 4 2:9 3 ANDORA 5 0 1 4 1:13 1



Skupina H

BiH - GIBRALTAR 5:0 (2:0)

Ibišević 4., 43., Vrsajević 52., Višća 56., Bičakčić 90.



CIPER - ESTONIJA 0:0



Danes ob 20.45:

BELGIJA - GRČIJA 0:0 (-:-)

Lestvica:

BELGIJA 4 4 0 0 21:1 12 BiH 5 3 1 1 13:5 10 GRČIJA 4 3 1 0 9:2 10 CIPER 5 1 1 3 3:8 4 ESTONIJA 5 1 1 3 5:15 4 GIBRALTAR 5 0 0 5 2:22 0

M. R.