Biki so se izvlekli in se izenačli z Miamijem in Indiano

Jimmy Butler dosegel 33 točk

2. april 2017 ob 07:55

Čikago - MMC RTV SLO

Slabih pet minut pred koncem so košarkarji Atlante v Čikagu vodili za devet, toda v zaključku je zablestel Jimmy Butler in Bikom priigral pomembno zmago (106:104), s katero so spet na mestu za končnco.

Butler je dosegel zadnjih devet točk svoje ekipe, vključno s prostima metoma 2,1 sekunde pred koncem. Tekmo je končal pri 33 točkah in bil z Rajonom Rondom (25, 11 skokov, 6 podaj) prvi junak tekme.

Tim Haradway je ob zvoku sirene zgrešil trojko za zmago. Prvi strelec Atlante je bil Dennis Schröder z 29 točkami.

Chicago, ki je premagal Atlanto prvič na osmih obračunih, se je z izkupičkom 37:39 izenačil z Miamijem in Indiano. Biki zaradi boljšega medsebojnega izkupička držijo sedmo meto, Miami je osmi in Indiana deveta.

Vse tri ekipe bodo igrale v noči na ponedeljek. Miami gosti Denver, Indiana gostuje v Clevelandu in Chicago v New Orleansu.

LA CLIPPERS - LA LAKERS 115:104

Griffin 36 (12/15 iz igre, 4/7 za tri), Paul 29 in 12 podaj, Redick 19, Jordan 11 in 12 skokov; Nwaba 19, Ingram 18, Robinson 16.



CHICAGO - ATLANTA 106:104

Butler 33, Rondo 25 in 11 skokov; Schröder 29, Hardaway 20.

BROOKLYN - ORLANDO 121:111

Lopez 30, Booker 23; Vučević 27 in 11 skokov, Gordon 22 in 15 skokov.

MINNESOTA - SACRAMENTO 117:123

Wiggins 32, Towns 26 in 11 skokov; Hield 22, Lawson 21 in 11 podaj.

PORTLAND - PHOENIX 130:117

Lillard 31, McCollum 29; Booker 31, Warren 25.

Tekme 2. aprila:

NEW YORK - BOSTON

OKLAHOMA - CHARLOTTE

LA LAKERS - MEMPHIS

MILWAUKEE - DALLAS

SAN ANTONIO - UTAH

NEW ORELANS - CHICAGO

TORONTO - PHILADELPHIA

BROOKLYN - ATLANTA

MIAMI - DENVER

CLEVELAND - INDIANA

GOLDEN STATE - WASHINGTON

PHOENIX - HOUSTON

VZHODNA KONFERENCA T Z P % BOSTON CELTICS * 76 49 27 64,5 CLEVELAND CAVALIERS * 75 48 27 64,0 TORONTO RAPTORS * 76 46 30 60,5 WASHINGTON WIZARDS * 76 46 30 60,5 MILWAUKEE BUCKS 76 40 36 52,6 ATLANTA HAWKS 76 39 37 51,3 CHICAGO BULLS 76 37 39 48,7 MIAMI HEAT 76 37 39 48,7 ------------------------------------- INDIANA PACERS 76 37 39 48,7 CHARLOTTE HORNETS 76 35 41 46,1 DETROIT PISTONS 77 35 42 45,5 NEW YORK KNICKS 76 29 47 38,2 PHILADELPHIA 76ERS 76 28 48 36,8 ORLANDO MAGIC 77 27 50 35,1 BROOKLYN NETS 76 17 59 22,4 ZAHODNA KONFERENCA T Z P % GOLDEN STATE WARR. * 76 62 14 81,6 SAN ANTONIO SPURS * 75 58 17 77,3 HOUSTON ROCKETS * 76 51 25 67,1 UTAH JAZZ * 76 47 29 61,8 LOS ANGELES CLIPPERS * 78 47 31 60,3 OKLAHOMA CITY THUND. * 75 43 32 57,3 MEMPHIS GRIZZLIES * 76 42 34 55,3 PORTLAND TRAILBLAZERS 76 38 38 50,0 ------------------------------------- DENVER NUGGETS 75 35 40 46,7 NEW ORLEANS PELICANS 76 33 43 43,4 DALLAS MAVERICKS 75 31 44 41,3 MINNESOTA TIMBERWOLVES 75 30 45 40,0 SACRAMENTO KINGS 77 30 47 39,0 PHOENIX SUNS 77 22 55 28,6 LOS ANGELES LAKERS 76 21 55 27,6 * - v končnici

R. K.