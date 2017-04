Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Rajon Rondo je izvrstno vodil igro Chicaga. Foto: Reuters Blake Griffin je bil s 24 točkami prvi strelec Clippersov. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Biki zadali nov udarec Bostonu

Toronto in Clippersi izenačili serijo

19. april 2017 ob 08:19

Boston - MMC RTV SLO

Košarkarji Chicaga, ki so se komajda uvrstili v končnico, so tudi na drugi tekmi s 111:97 premagali prve nosilce iz Bostona in se na domač parket vračajo s prednostjo 2:0.

Toronto in Los Angeles Clippersi so serijo proti Milwaukeeju oziroma Utahu izenačili na 1:1.

V Bostonu so bili vsi člani prve peterke Bikov dvomestni. Jimmy Butler je 22 točkam dodal 8 skokov in 8 podaj, Dwyane Wade je tekmo končal prav tako pri 22 točkah, igro pa je odlično vodil Rajon Rondo, ki je za las zgrešil trojni dvojček. Vknjižil je 11 točk, 14 podaj in 9 skokov.

"Nisem presenečen, ker smo trenutno vsi povsem osredotočeni. Dopolnjujemo se, izboljšujemo svojo igro in se dobro pripravljamo na nasprotnika," je povedal Butler. Chicago je dobil vse četrtine. Celticsi so se na začetku zadnje približali na 91:82, vendar so Biki odgovorili z delnim izidom 14:4. Najučinkovitejši pri Bostonu je bil Isaiah Thomas z 20 točkami.

Lowry se je odkupil za slabo prvo tekmo

Toronto se je spet mučil s Miwaukeejem, a na koncu vendarle slavil s 106:100. Odločilni koš je deset sekund pred koncem dosegel Kyle Lowry, ki se je odkupil za slabo predstavo na prvi tekmi. Skupaj je dosegel 22 točk, eno manj od prvega strelca Raptorsov DeMarja DeRozana. Pri Milwaukeeju je s 24 točkami in 15 skoki izstopal Grk Giannis Antetokounmpo.

Clippersi izkoristili odsotnost Goberta

V Los Angelesu so Clippersi vodili od začetka do konca. Kmalu so si nabrali 12 točk naskoka in vseskozi vzdrževali prednost. Domači so s pridom izkoriščali odsotnost prvega centra Jazzerjev Rudyja Goberta. Bitko v raketi so točkovno dobili kar s 60:38. Blake Griffin je dosegel 24 točk, Chris Paul je dodal 21 točk in 10 podaj, DeAndre Jordan pa 18 točk in 15 skokov.

Vzhod:

TORONTO (3) - MILWAUKEE (6) (1:1)

106:100 (28:25, 27:27, 29:31, 22:17)

DeRozan 23, Lowry 22, Ibaka 16, Joseph 11, Valančiunas 10 in 10 skokov; Antetokounmpo 24, 15 skokov in 7 podaj, Middleton 20, Monroe 18.



BOSTON (1) - CHICAGO (8) (0:2)

97:111 (26:31, 20:23, 29:32, 22:25)

Thomas 20, Crowder 16, Smart 13; Butler in Wade po 22, Lopez 18, Zipser 16, Mirotić 13, Rondo 11, 14 podaj in 9 skokov.

Zahod:

LA CLIPPERS (4) - UTAH (5) (1:1)

99:91 (29:18, 22:24, 28:28, 20:21)

Griffin 24, Paul 21 in 10 podaj, Jordan 18 in 15 skokov, Crawford 10; Hayward 20, Favors in Johnson po 13, Hill 12.

Sreda:

WASHINGHTON (4) - ATLANTA (5) (1:0)

GOLDEN STATE (1) - PORTLAND (8) (1:0)

HOUSTON (3) - OKLAHOMA (6) (1:0)

R. K.