Bine Norčič

26. marec 2018 ob 19:03

Ljubljana - MMC RTV SLO

Na začetku mojega delovanja z ekipo ZDA smo imeli kar velike težave. Niso bili popolni profesionalci, le redko so se v kvalifikacijah uvrstili na tekmo.

Skokov niso jemali posebej resno in so se vedli malo turistično, saj so prišli z idejo, da si bodo malo ogledali Evropo.

Ko sem od znancev izvedel za njihovo nočno življenje, sem tri že naslednji dan kazensko poslal domov v ZDA, kar pa pri nekaterih njihovih starših ni bilo dobro sprejeto. Tedaj me je podprla ameriška smučarska zveza z obrazložitvijo, da imam vsa pooblastila v Evropi, in če ne spoštujejo pravil, je ukrep ustrezen.

Dva izmed njih sta končala kariero. Stvari so se izboljšale in zdaj so enaki profesionalci kot Peter Prevc. Prišli smo na takšno raven, da nadzor ni več potreben.

Bine Norčič, trener ameriške reprezentance v smučarskih skokih. Vir: Dnevnik.

M. L.