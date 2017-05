Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Larry Bird je z ženo Dinah poročen že od leta 1989, zdaj pa ji želi posvetiti več časa. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Bird ne bo več predsednik Indiane: "Morda se bom vrnil, ko bom star 70 let"

Bosta Teague in George podaljšala pogodbi?

1. maj 2017 ob 22:05

Indianapolis - MMC RTV SLO

60-letni Larry Bird je odstopil z mesta predsednika Indiane Pacers. Odločil se je, da bi rad počel še kaj drugega kot samo delal v košarki.

Legendarni Bird je z Bostonom Celtics trikrat osvojil Ligo NBA (1981, 1984 in 1986), trikrat pa je bil izbran za najkoristnejšega igralca najmočnejše košarkarske lige na svetu (1984-86). Med letoma 1997 in 2000 je bil trener Indiane, ki je junija 2000 v finalu Lige NBA izgubila proti LA Lakersom z 2:4 v zmagah. Leta 1998 je bil izbran za najboljšega trenerja lige, leta 2012 pa še za najboljšega menedžerja.

Za odstop se je odločil zaradi različnih pogledov z lastniki kluba glede prihodnosti Indiane. "Morda se bom vrnil, ko bom star 70 let. A v tem trenutku je moja žena najbolj zadovoljna. V košarki sem, odkar sem bil v srednji šoli in ona me vseskozi spremlja," se je pošalil nekdanji sijajni košarkar. Bird je do zdaj edini, ki so ga v Ligi NBA razglasili za najboljšega igralca, trenerja in generalnega menedžerja leta.

Po odstopu Birda bo ekipo prevzel generalni direktor Kevin Pritchard. "Ugotovil sem, da je čas, da se poslovim z delovnega mesta s polnim delovnim časom. Ni pa to povezano z ekipo ali z mojim zdravjem. Rad bi počel še kaj drugega kot samo delal v košarki, bom pa ostal povezan z Indiano," je še sporočil Bird, ki bo za Pacerse iskal mlade talente in ostal v klubu kot svetovalec.

Teague prost igralec že letos, George pa naslednje leto

Indiana je v prvem krogu končnice izgubila proti Clevelandu z 0:4 v zmagah. Napoveduje se vroče poletje, saj je organizator igre Jeff Teague prost igralec, po naslednji sezoni pa bo prost tudi zvezdnik Paul George, ki si ga želijo številne ekipe v ligi. Najbolj zavzet je novi direktor LA Lakersov Magic Johnson, ki si zelo želi Georga za vodjo mlade ekipe Jezernikov.

