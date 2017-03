Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Nogometaši Chieva so gladko dobili prvenstveni obračun z Empolijem. Foto: EPA Mauro Icardi in Ever Banega sta dosegla hat-trick ob visoki zmagi Interja nad Atalanto (7:1). Foto: Reuters Sorodne novice Dybala odločil derbi v 97. minuti z bele točke Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Birsa in Cesar zatresla mrežo Empolija

Inter s 'sedmico' odpihnil razglašeno Atalanto

12. marec 2017 ob 17:33

Verona - MMC RTV SLO

Nogometaši Chieva so se znesli nad Empolijem. K visoki zmagi italijanskega prvoligaša iz Verone (4:0) sta zadetek prispevala tudi Valter Birsa in Boštjan Cesar.

Gostitelji so v vodstvo smuknili v 22. minuti, ko se je med strelce po Cacciatorejevi podaji vpisal Roberto Inglese, na 2:0 je še pred odmorom povišal Sergio Pellissier. Gledalci so morali dolgo čakati na novi zadetek, v 75. minuti so ga vendarle dočakali.

Inglese je žogo z glavo podaljšal do Birse, ki je stekel proti vratom nasprotnika in z natančnim diagonalnim strelom z levico zatresel malo mrežico. Tik pred iztekom rednega dela tekme je končni izid postavil Cesar, ki se je v kazenskem prostoru Empolija najbolje znašel in žogo po odbitem strelu strpal za hrbet nemočnega Lukasza Skorupskega. Miha Zajc je tekmo v celoti spremljal z Empolijeve klopi.

Italijansko prvenstvo, 28. krog, nedeljske tekme:

INTER - ATALANTA 7:1 (5:1)

Icardi 17., 23./11-m, 26., Banega 31., 34., 68., Gagliardini 52.; Freuler 42.

Handanović (Inter) in Kurtić (Atalanta) sta igrala vso tekmo.

FIORENTINA - CAGLIARI 1:0 (0:0)

Kalinić 92.

Iličić (Fiorentina) je igral od 66. minute.



NAPOLI - CROTONE 3:0 (1:0)

Insigne 32./11-m, 70., Mertens 66./11m

Kotnik (Crotone) je bil na klopi.



CHIEVO - EMPOLI 4:0 (2:0)

Inglese 22., Pellissier 40., Birsa 75., Cesar 89.

Birsa je igral do 84. minute, Cesar (oba Chievo) vso tekmo, Zajc (Empoli) je bil na klopi.

PESCARA - UDINESE 1:3 (0:1)

Muntari 83.; Zapata 20., Jankto 51., Thereau 55.

SASSUOLO - BOLOGNA 0:1 (0:0)

Destro 58.

Danes ob 20.45:

PALERMO - ROMA (Anđelković)

Petkova tekma:

JUVENTUS - MILAN 2:1 (1:1)

Benatia 30., Dybala 97./11-m; Bacca 43.

RK: Sosa 93./Milan

Sobotna tekma:

GENOA - SAMPDORIA 0:1 (0:0)

Muriel 71.

Ponedeljek ob 20.45:

LAZIO - TORINO

Lestvica: JUVENTUS 28 23 1 4 58:19 70 NAPOLI 28 18 6 4 65:30 60 ROMA 27 19 2 6 58:25 59 INTER 28 17 3 8 53:29 54 LAZIO 27 16 5 6 47:29 53 ATALANTA 28 16 4 8 43:33 52 MILAN 28 15 5 8 41:32 50 FIORENTINA 28 12 9 7 45:37 45 SAMPDORIA 28 11 8 9 35:33 41 TORINO 27 10 9 8 51:43 39 CHIEVO 28 11 5 12 33:37 38 UDINESE 28 9 6 13 32:37 33 SASSUOLO 28 9 4 15 35:43 31 BOLOGNA 28 8 7 13 25:41 31 CAGLIARI 28 9 4 15 36:58 31 GENOA 28 7 8 13 30:42 29 EMPOLI 28 5 7 16 15:43 22 PALERMO 27 3 6 18 23:53 15 CROTONE 28 3 5 20 21:48 14 PESCARA 28 2 6 20 29:63 12

M. L.