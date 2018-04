Bišćan: Moti me le to, da vse skupaj prihaja iz naših vrst

"Sem človek, ki ima rad iskren in odprt odnos z vsemi"

29. april 2018 ob 20:35

Ljubljana - MMC RTV SLO

"V odnosu med predsednikom (Mandarićem) in mano se poskuša ustvariti neko napetost, za kar pa ni ne potrebe ne mesta ne razloga. Vendar so, kot kaže, nekateri ljudje, ki so tam blizu, uspeli v tem," je po tekmi proti Gorici povedal trener Olimpije Igor Bišćan.

Za Hrvatom na klopi zeleno-belih je naporen teden, saj so se po remiju prejšnjo nedeljo v Celju (1:1) v medijih pojavili zapisi, da je njegova prihodnost pri Olimpiji kljub prvemu mestu na lestvici Prve lige TS resno ogrožena, če se izidi ne bodo izboljšali. Za njegovo zamenjavo naj bi "lobirali" nekateri svetovalci predsednika Milana Mandarića.

Zdaj je še četrtič na zadnjih petih ligaških tekmah osvojil samo točko (z Gorico se je Olimpija razšla brez zadetkov), Mariborčani pa Ljubljančanom dihajo za vrat, zato na novinarski konferenci ni šlo brez vprašanja, kako sam ocenjuje svoj položaj.

"V tem trenutku bi morali držati čvrsto skupaj"

"Nisem jaz tisti, ki je najpomembnejši v tej zgodbi. Najpomembnejši je klub, ekipa oziroma fantje. Seveda sem slišal in si ustvaril vtis, kaj se je dogajalo v zadnjem tednu. Gotovo to ni prijeten položaj," je dejal na začetku in nadaljeval: "V bistvu me to ne moti, saj se dogaja povsod. Nimam težav s tem. To je takšna služba, pri kateri te en ali dva slaba izida vedno pripeljejo v tak položaj. Kdor se s tem ne more spopasti, ima težave. Moti me le to, da prihaja iz naših vrst. Malo me boli, ker to prihaja iz kluba. V tem trenutku bi morali držati čvrsto skupaj. Pri tem ima Olimpija še zelo veliko prostora za napredek, če tako rečem. Sem človek, ki ima rad iskren in odprt odnos z vsemi. Če ima kdo težave z mano, ima proste roke."

Kot je še dodal, vse to dogajanje ne preveč vpliva na njegovo delo ter posvečenost službi in igralcem, se mu zdi pa škoda, da se to dogaja. "In ne samo meni. Tudi naš predsednik ima v javnosti, pri navijačih in medijih negativen sloves, kar je absurdno, glede na to, koliko časa in denarja vlaga v klub. Tega si ni zaslužil," je poudaril Bišćan. Navijači so ga kljub le točki ob koncu srečanja podprli z vzklikanjem njegovega imena in priimka. Ima še naprej tudi podporo vodstva kluba?

Do konca prvenstva je še sedem krogov. Olimpijo naslednja tekma čaka v četrtek, ko bo gostovala v Kidričevem pri Aluminiju.

Matej Rijavec