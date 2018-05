Bišćan ne obupuje, a se zaveda, da so vloge zdaj obrnjene

Olimpija igrala z Ankaranom 0:0 in padla na drugo mesto

14. maj 2018 ob 10:38

Ljubljana - MMC RTV SLO

Potrt in razočaran je bil trener Olimpije Igor Bišćan po spodrsljaju proti Ankaranu, ki je Maribor pred derbijem ustoličil na vrhu prvenstvene lestvice. Kako tudi ne, še mesec nazaj so imeli Ljubljančani deset točk prednosti.

Pet remijev na zadnjih sedmih tekmah so varovance Igorja Bišćana stali prvega mesta, ki je bilo po derbiju proti Mariboru trdno v Olimpijinih rokah. Takrat je v anketi MMC-ja le 25 odstotkov bralcev menilo, da vijoličasti še lahko ujamejo zeleno-bele.

Začelo se je proti Domžalam

Osem krogov pozneje je pogled na lestvico povsem drugačen. Maribor je zajahal zmagoviti val, medtem ko so Olimpiji točke polzele iz rok kot za stavo. Začelo se je s tekmo proti Domžalam, ko so zmaji prejeli izenačujoči zadetek v sodnikovem podaljšku. Brez dveh točk so ostali tudi naslednji teden proti Celju in nato še proti Gorici.

Ljubljančane so v sredo z izenačujočim golom v samem finišu tekme šokirali še Velenjčani, vrhunec krize pa je nedeljski remi proti do takrat zadnjeuvrščenemu Ankaranu, proti kateremu so za nameček v sodnikovem podaljšku zastreljali še enajstmetrovko. Namesto, da bi na sobotni derbi v Ljudski vrt prišli s prednostjo, Ljubljančani večnemu tekmecu gledajo v hrbet in morajo v Mariboru zmagati. V nasprotnem primeru bo četa Darka Milaniča bržkone ubranila naslov.

Bišćan: Nimamo sreče, a to ni vse

"Čestitam Ankaranu na osvojeni točki. Na koncu jim je uspelo ob kančku sreče in veliki borbenosti. Predvidevam, da so zelo srečni, saj vsi vemo, v kakšni situaciji se nahajajo. Za nas je to seveda veliko razočaranje. Upali smo, da smo vso nesrečo porabili na tekmi proti Gorici, ki je bila podobna. Na koncu je bil scenarij enak. Vsega ne smem pripisati nesreči. Ko zapravljaš enajstmetrovke in velike priložnosti v ključnih trenutkih in se to ponavlja, moramo govoriti tudi o določeni kakovosti, mirnosti, samozavesti oziroma nečemu, kar ekipo dela zmagovalno ali nezmagovalno. Mi smo na žalost v teh dveh tekmah izgubili štiri točke in se znašli v situaciji, da moramo zmagati vse do konca, če želimo biti prvi. Seveda bomo verjeli in naredili vse, da nam to tudi uspe, a je zdaj situacija neprimerno težja," je povedal Bišćan.

Pozabiti na vse in se pripraviti na derbi

Alves, ki je v sodnikovem podaljšku zgrešil z bele točke, je v slačilnico prišel objokan. Bišćan ne skriva, da so bili nogometaši v stanju manjšega šoka: "Vsi so bili razočarani. Razumljivo, saj so fantje do zdaj ogromno vložili. Razumem jih, vsi smo zelo žalostni, ampak kar je, je. Ni še vsega konec. Borili se bomo do konca." Kako bo Bišćan do sobote dvignil ekipo? "Moramo biti močnejši od negotovosti, frustracij in pritiskov. Ne gre za veliko filozofijo. Naša ekipa je bila z Mariborom najprej izenačena, nato smo vodili, zdaj smo v zaostanku. Tekma v Mariboru bo za nas svojevrsten preizkus, da vidimo, ali smo v stanju obrniti trend, ki je zdaj popolnoma proti nam. V tem tednu moramo pozabiti vse, kar je bilo, in se maksimalno pripraviti za tekmo."



"Vem, da za igralce situacija ni enostavna, a ne morem oceniti, koliko pritisk zmage vpliva nanje. Seveda nekoliko vpliva, ko vidiš da se tekma izteka, ti pa nimaš rezultata. Na teh dveh tekmah pa tudi tisti v Velenju nisem sicer opazil, da bi to vplivalo na kakovost naše igre," je še povedal Bišćan.

Jermanišu žal za Olimpijo

"V Ljubljani sem preživel čudovita tri leta, ko je bila Olimpija še v prvi ligi. Z Olimpijo sem bil tudi državni prvak in navijam za Liverpool. Gospod na moji levi je igral za Liverpool. Žal mi je, da Olimpija danes ni pobrala vseh točk, vendar jaz se borim za barve svojega kluba. Do nadaljnjega je to Ankaran," je povedal trener Primorcev Alfred Jermaniš.

Ko parkiraš tri avtoubuse ...

"Eno je igrati napadalen nogomet in ne doseči zadetka, eno je igrati obramben nogomet in ga ne prejeti. Sam sem pristaš napadalnega nogometa, vendar danes ta Olimpija, kakršna koli je, ima svojo kakovost. Ne nazadnje so bili do današnjega dneva prvi in po moje najmočnejši v slovenski ligi. Mi smo enostavno pred gol postavili tri avtobuse. Prebiti tri avtobuse ni ravno enostavno, še posebej, če so mercedes. Vi veste tudi sami, ko ste igrali nogomet. Če pri veteranih pri malem nogometu postaviš pet igralcev na gol, zadetka ne boš dal. Danes smo se orientirali na branjenje našega gola. V palnui je bilo, da bi z dvema hitrima igralcema morda presnetili Olimpijo. Imeli smo dve, tri polpriložnosti, zadeli smo vratnico. Ne upam, si niti razmišljati, da bi tekmo celo zmagali. ne zdaj, ne pred tekmo. Enostavno smo vedeli, kakšna je naša kakovost, s čim se Olimpiji zoperstavimo in to smo tudi storili. Nenazadnje bi lahko dobili gol v 90. minuti iz enajstmetovke in vprašanja bi bila čisto drugačna," je še povedal Jermaniš.

Razpored do konca prvenstva

Sobota, 19. maja, ob 20.30:

MARIBOR - OLIMPIJA

Sreda, 23. maja, ob 16.00:

CELJE - MARIBOR

OLIMPIJA - KRŠKO

Nedelja, 27. maja, ob 16.00:

DOMŽALE - OLIMPIJA

MARIBOR - GORICA

R. K.