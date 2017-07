Bišćan po eksperimentu: Če ne bomo uspešni, bomo spet igrali po starem

V prihodnjem krogu Triglav - Maribor in Gorica - Olimpija

17. julij 2017 ob 22:23

Maribor/Ljubljana - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Prvi krog PLTS je potrdil, da tudi v letošnji sezoni za favorite ne bo lahkih tekem, najbolj so to občutile "evropske" Domžale in Gorica, ki so s premešanima postavama izgubile v Velenju in Krškem.

Obe ekipi sta z mislimi zdaj že pri četrtku. Domžalčani bodo s prve tekme na Islandiji branili prednost z 2:1 proti Valurju, napredovanje bi jim podobno kot lani, ko so gostili West Ham, prineslo zelo lepo nagrado. Pomerili bi se namreč z nemškim Freiburgom. Gorico čaka težje delo, saj je prejšnji teden v Atenah proti Panioniosu izgubila z 2:0.

Prvi pa se bo z evropskim izzivom tudi ta teden spoprijel Maribor. Tudi vijoličasti v soboto niso napolnili mreže svojih tekmecev, Aluminij je v Ljudskem vrtu padel le z 1:0. Četrto leto zapored so Mariborčani na prvi tekmi v državnem prvenstvu dosegli samo en gol, trikrat so zmagali z 1:0. Po podaji Jasmina Mešanovića, ki je v sredo v Mostarju igral zgolj ob koncu, je v 50. minuti zadel Aleks Pihler.

Kramarič: Moramo še izboljšati učinkovitost

V prvi postavi je prvič začel tudi Martin Kramarič. Potem ko je v vijoličastem dresu debitiral že v predzadnjem krogu sezone 2014/15 in tedaj igral pol ure, je po vmesnem kaljenju v Krškem zdaj v statistiko vpisal drugi nastop za Maribor. Bil je zelo opazen, imel je dve imenitni priložnosti, zadel je tudi vratnico. "Ekipa je dobro delovala, imeli smo priložnosti. Moramo samo še izboljšati učinkovitost. Mogoče smo na trenutke igrali malo preveč na silo," je tekmo komentiral komaj 19-letni mladenič. Skupaj ima že 53 odigranih srečanj v prvi ligi, lani je v majici Krčanov dosegel pet zadetkov.

"Igranje v Krškem mi je zelo koristilo, je pa v vseh drugih pogledih razlika z Mariborom ogromna. Zato sem potreboval nekaj časa, da sem se navadil na ta ritem. Začelo se je spodbudno in verjamem v uspešno nadaljevanje," je za klubsko spletno stran dodal Kramarič.

Palčič: Najprej moramo zmagati v sredo

Z drugačnim profilom igralcev Maribor igra bolj atraktivno, znova je gledalce navdušil Valon Ahmedi. "Spodbujali bomo to, da fantje kažejo svoj talent, da se tudi kdaj zamiži, če kaj ne bo dobro narejeno. Enostavno smo ubrali tako pot. Ne smemo pozabiti, da je bil na drugi strani tekmec, ki ima v igri rep in glavo," je dejal trener Darko Milanič.

Aluminijevi napadalci napak gostiteljev niso izkoristili, na drugi strani pa se je nekajkrat izkazal vratar Luka Janžeković: "Smo mlada ekipa z veliko novimi igralci v slačilnici in se še ne poznamo tako zelo dobro. Glede na okoliščine je današnji rezultat v redu."

V sredo pod Kalvarijo prihaja Zrinjski, nato Mariborčane v soboto čaka za njih že večkrat neugodno gostovanje v Kranju, v primeru evropskega uspeha pa bo prihodnji teden v Ljudskem vrtu že tekma proti Hafnarfjördurju z Islandije ali Vikingurju s Ferskih otokov. "Zadovoljni smo bili z žrebom, dobili smo za nas najboljšega mogočega tekmeca, a to ne pomeni nič. Najprej moramo zmagati v sredo," opozarja Matej Palčič.

Brkićev prosti strel vrhunec tekme v Stožicah

Olimpija je na razočaranje v Evropi v nedeljo vsaj delno pozabila. V Stožicah so domači navijači videli zmago s 3:1 nad Celjem. Ljubljančani so do 16. julija na 20 tekmah v letu 2017 dosegli le 18 golov, po polomu proti finski Vaasi, ko so v 180 minutah ostali brez zadetka, pa se je trener Igor Bišćan na evropski premieri odločil za igro brez klasičnega napadalca. Eksperiment z nizkoraslim Issahom Abassom je uspel, Ganec je med drugim zadel za 2:0. "To je igralec, ki je zelo gibčen, delaven, motoričen in odgovoren. Zato sem ocenil, da bi njegova energija lahko vplivala zelo pozitivno," ga je pohvalil Bišćan.

Prvi gol je z izjemnim prostim strelom v 42. minuti dosegel Goran Brkić, ki je v Ljubljano prišel iz Doboja. "To zelo rad delam, to vem že od malega. Vadim na treningih in, če je treba, tudi po njih. K sreči se to najbolj pozna v odločilnih trenutkih, ki so pomembni za vso ekipo, ne samo zame," je pojasnil 26-letni srbski vezist.

Tretji gol je v 51. minuti dosegel Ricardo Alves, potem ko je večino dela opravil tokrat zadovoljivi Nathan Oduwa, ki je s svojo hitrostjo izkoriščal slabosti Celjanov na boku.

"Mislim, da je bila sicer solidna tekma, a nič posebnega. Tako kot tudi preostale ekipe, se vsi še malo lovimo," je dogajanje na zelenici opisal trener Celja Tomaž Petrovič, ki bo imel še veliko dela, da uigra močno spremenjeno ekipo.

Bišćan se zaveda, da ena lastovka še ne prinese pomladi. "Kmalu bodo na vrsti nove tekme. Če ne bomo uspešni, bomo spet igrali po starem," je napovedal. V nedeljo bodo zeleno-beli igrali v Novi Gorici, kjer so pred dvema mesecema izgubili odločilni dvoboj za drugo mesto.

M. R.