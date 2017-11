Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 5 glasov Ocenite to novico! Olimpija in Maribor sta po 15 krogih izenačena na prvem mestu. Foto: Žiga Živulović jr./BoBo Ljubljančani in Mariborčani bodo novembra odigrali tri tekme. Povratna pokalna tekma bo 29. novembra. Foto: Žiga Živulović jr./BoBo Sorodne novice Video/foto: Olimpija z ogromnim kapitalom v Ljudski vrt Dodaj v

Bišćan: Ranjeni Maribor bo še posebej motiviran in napadalen

Tekma bo v petek ob 20.20

15. november 2017 ob 13:00

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Trener Olimpije Igor Bišćan na petkovem prvenstvenem derbiju v Mariboru pričakuje drugačno tekmo kot na sobotnem pokalnem obračunu v Stožicah, ki so ga Ljubljančani dobili s 3:0.

"To bo povsem druga tekma, vseeno pa bomo poskušali izkoristiti nekatere izkušnje, ki smo jih dobili v soboto v Stožicah. To bo obračun v drugem tekmovanju, igralo se bo za točke. Najbrž bo bolj negotovo, vsaj moralo bi biti tako. Vsaka točka je pomembna, vemo, proti komu igramo, vemo, kakšno delo nas čaka. Upam, da bomo pripravljeni in da se bomo v Ljubljano vrnili s pozitivnim rezultatom," je povedal Bišćan.

Hrvaški trener večjih težav pri sestavi moštva ne bo imel. Nathan Oduwa bo konkuriral za začetno enajsterico, potem ko so zdravniki ugotovili, da nima resnejših težav s srcem. Manjkal bo najbrž Andres Vombergar, ki je sicer že začel vaditi po poškodbi, a mu bo po besedah Biščana zmanjkalo časa, da bi bil povsem pripravljen.

"Ni pametno govoriti, s katerimi igralci se bomo zoperstavili Mariboru. Ko kaj napovem, se potem v naslednjih dneh vedno kaj zgodi, pride do poškodbe, bolezni. Lahko rečem, da ne bi bilo pametno povsem menjati načina igre ali igralcev, vsekakor pa moramo imeti tudi plan B in C, če tekma ne bo šla po načrtu, ki smo si ga mi zamislili. Posebnih presenečenj Mariboru ne moremo pripraviti, tudi oni nam ne, ekipi se poznata do potankosti. Prepričan sem, da se bo Maribor želel oddolžiti za pokalni poraz, da bo motiviran, napadalen in agresiven. Mariborčani so zdaj ranjeni, hoteli bodo dokazati, da rezultat tekme v Ljubljani ni realen odnos moči med kluboma. Mi moramo biti pripravljeni in znati odgovoriti," trdi Biščan.

Biščan si je nekajkrat ogledal posnetek sobotne tekme, še enkrat je izrazil zadovoljstvo, kako je njegova ekipa igrala. "Ponosen sem na več stvari. Ponosen sem na energijo, disciplino, željo, trud. Še posebno iz drugega polčasa, v katerem smo celo zvišali raven agresije, gibanja v defenzivnem bloku, tako da si tekmeci niso mogli pripraviti priložnosti. Jasno pa mi je, da mi z igro nismo razbili Maribora, a glede na potek tekme to niti ni bilo potrebno. Maksimalno smo izkoristili dogodke na igrišču, se jim prilagodili, kar je bilo dovolj," je zaključil Hrvat.

PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE, 16. krog



Petek ob 20.20:

MARIBOR - OLIMPIJA



Sobota ob 12.00:

ANKARAN HRVATINI - CELJE



Ob 14.00:

TRIGLAV - ALUMINIJ



Ob 20.20:

RUDAR - GORICA



Nedelja ob 18.45:

DOMŽALE - KRŠKO

Lestvica: OLIMPIJA 15 11 4 0 29:6 37 MARIBOR 15 11 4 0 28:8 37 RUDAR 15 7 2 6 18:15 23 DOMŽALE 15 6 4 5 30:16 22 GORICA 15 7 1 7 18:20 22 CELJE 15 4 6 5 17:19 18 KRŠKO 15 4 4 7 21:31 16 ALUMINIJ 15 3 4 8 16:25 13 TRIGLAV 15 2 5 8 14:27 11 ANKARAN HRVATINI 15 1 4 10 12:36 7

