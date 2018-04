Bišćana po novem remiju malce zaskrbelo

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 10 glasov Ocenite to novico! Hrvaški trener Igor Bišćan je Olimpijo v letošnji sezoni na 28 tekmah popeljal do 19 zmag, sedemkrat so njegovi varovanci remizirali in dvakrat izgubili. Foto: www.alesfevzer.com Nezbranost, neodločnost, nezanesljivost. Zaradi tega smo Celjanom dovolili, da so se preveč razigrali na tako pomembni tekmi. Seveda me zato malo skrbi. Igor Bišćan, trener Olimpije Branilec Filip Uremović je s strelom z glavo po predložku iz kota v 65. minuti preprečil poraz Olimpije v Celju. Foto: www.alesfevzer.com V nogometu je tako, da najdeš zadeve, ki so lahko in morajo biti boljše. Osnova pa je, da še naprej delujemo kot homogena celota, ki vleče v isto smer. Darko Milanič, trener Maribora Domžalčani so se vmešali v boj za naslov prvaka. Do konca prvenstva gostijo obe ekipi z vrha lestvice - Maribor v 32. krogu, in Olimpijo v zadnjem, 36. krogu. Foto: www.alesfevzer.com Sorodne novice Video: Olimpija v Celju pustila dragoceni točki Mlakar začel, Dervišević dokončal delo Maribora v Kidričevem

23. april 2018 ob 10:10

Celje,Kidričevo,Domžale - MMC RTV SLO

"Seveda je voditi s tremi točkami precej drugače kot s sedmimi. Kot sem dejal, zdaj se bo pokazalo, ali so igralci psihično dovolj močni, da bodo zdržali ta pritisk," je po nedeljski tekmi Prve lige TS v Celju (1:1) dejal trener Olimpije Igor Bišćan.

Olimpija si je v 28. krogu Prve lige Telekom Slovenije privoščila nov spodrsljaj, po remiju v prejšnjem krogu proti Domžalam (1:1) je brez polnega izkupička točk ostala še po nedeljskem gostovanju v Celju (1:1).

V štajerski prestolnici so medtem pozabili na rezultatsko krizo v spomladanskem delu prvenstva, NK Maribor je zajetno stopil zaostanek za ekipo iz prestolnice, v troboj za naslov prvaka pa so se z izjemno serijo neporaženosti, ki traja že 14 tekem, vključili še Domžalčani.

Biščan je malce v skrbeh

Ljubljančani v prvem polčasu niso igrali dobro, kaj kmalu bi se po uvodnem zadetku Požega Vancaša znašli v še hujši zagati, a jih je rešila vratnica. "Nezbranost, neodločnost, nezanesljivost. Zaradi tega smo Celjanom dovolili, da so se preveč razigrali na tako pomembni tekmi. Seveda me zato malo skrbi," je po tekmi dejal trener Olimpije Igor Bišćan, ki je s svojimi varovanci v spomladanskem delu prvenstva ušel najbližjim tekmecem na dvomestno število točk - pred Mariborom so imeli s tekmo manj že 10 točk naskoka -, zdaj pa ta prednost znaša le še tri točke. "Seveda je voditi s tremi točkami precej drugače kot s sedmimi. Kot sem dejal, zdaj se bo pokazalo, ali so igralci psihično dovolj močni, da bodo zdržali ta pritisk," je dodal.

Ilić: Ni nobene velike krize

Kapetan Branko Ilić, ki je v Celju na zelenici zamenjal poškodovanega Arisa Zarifovića, ne vidi razloga za preplah. "Mislim, da moramo zdaj biti pametni. Ko smo zmagovali, nismo delali nobene evforije, in tudi zdaj ni nobene velike krize. V garderobi je bilo tiho, kar je v času, ko so vroče glave, zelo dobro. V roku nekaj dni se moramo pogovoriti in dobro pripraviti na naslednjo tekmo, ki zagotovo ne bo lahka," je dejal 35-letnik, ki je prvič dres ljubljanskega kolektiva oblekel že davnega leta 2001.

Požeg Vancaš: Po 2:0 bi bilo konec

Celjani, ki so prav proti Olimpiji izpadli iz letošnjega Pokala Slovenije, so tokrat prikazali precej boljšo igro, še posebej so navdušili z domiselno uigrano akcijo iz prekinitve, prek katere je Rudi Požeg Vancaš hladnokrvno s strelom pod prečko matiral nemočnega ljubljanskega vratarja Aljaža Ivačiča. "Če bi izkoristili vsaj še eno priložnost iz prvega polčasa, bi dobili tri točke. Po 2:0 težko spreobrneš izid," pa je bil po tekmi prepričan Požeg Vancaš.

Milanič: Prišli smo v serijo zmag

Olimpijine spodrsljaje pridno izkoriščajo Mariborčani, v soboto so v Kidričevem dosegli še četrto zmago zapored. Po porazu proti Krškem se je njihova rezultatska krivulja začela vzpenjati, trener Darko Milanič pa je za uradno klubsko spletno stran razkril, da je k temu botroval temeljit pogovor znotraj ekipe. "Po tekmi s Krškim smo se zbrali, pogovorili o vsem in odločili, na kakšen način bomo igrali v prihodnje. Obetavna je že bila podoba na vmesni pripravljalni tekmi proti Sturmu, ko smo pokazali značaj, ki se kaže še naprej. S te plati smo zadovoljni, prišli smo v serijo zmag, a se tukaj ne smemo in ne nameravamo ustaviti. V nogometu je tako, da najdeš zadeve, ki so lahko in morajo biti boljše. Osnova pa je, da še naprej delujemo kot homogena celota, ki vleče v isto smer," je povedal Milanič.

Kjer se prepirata dva ... ?

Kar nekoliko v ozadje, sicer nezasluženo, pa so porinjeni Domžalčani, ki so se z izjemno serijo neporaženosti vmešali v boj za naslov državnega prvaka. Varovanci Simona Rožmana so v sklepnem delu 28. kroga brez večjih težav ugnali velenjski Rudar (3:0). To je bila že njihova 13. zmaga na zadnjih 14 tekmah, polnega izkupička točk niso osvojili le na derbiju v Stožicah, kjer je bilo 1:1.

V naslednjem krogu bo Maribor v Ljudskem vrtu gostil zadnjeuvrščeni Triglav iz Kranja, Olimpijo čaka težka stoženska preizkušnja proti Gorici, Domžalčani pa bodo niz neporaženosti skušali podaljšati v Celju.

Lestvica: OLIMPIJA 28 19 7 2 50:13 64 MARIBOR 28 18 7 3 55:20 61 DOMŽALE 28 18 5 5 62:21 59 RUDAR 28 13 4 11 40:37 43 CELJE 28 11 7 10 48:37 40 GORICA 28 10 4 14 28:41 34 KRŠKO 27 8 5 14 31:48 29 ALUMINIJ 27 5 7 15 29:50 22 ANKARAN HRVATINI 28 3 9 16 26:66 18 TRIGLAV 28 3 7 18 22:58 16

