Bišćanov pečat pri Olimpiji vse bolj viden

Zmaji so v nedeljo s 4:0 nadigrali Aluminij

31. julij 2017 ob 11:49

Ljubljana - MMC RTV SLO

Olimpija in Maribor sta že po treh krogih sama na vrhu prvenstvene lestvice. Mnogi že pogledujejo proti koncu avgusta, ko bo na sporedu prvi veliki derbi v tej sezoni.

Ljubljančani po neuspešni evropski avanturi, ko jih je izločila finska Vaasa, kažejo popolnoma drug obraz. Trenersko delo Igorja Bišćana vse bolj prihaja do izraza. Olimpija igra atraktivno, agresivno in je učinkovita. Zmaji so v treh krogih zabili devet golov in prejeli le enega.

Gledalci so iz Stožic v nedeljo odhajali zadovoljni. Trije hitri in lepi zadetki so na obračunu z Aluminijem hitro razblinili vse dvome o zmagovalcu, piko na i pa je z evrogolom postavil Nik Kapun.

Sladke trenerske skrbi

"Zadovoljen sem z veliko stvarmi - s tempom, hitrostjo razmišljanja, reakcijo, agresivnostjo, strelskim učinkom. Iz tekme v tekmo se kažemo v vse boljši podobi. Delo na treningih se vse bolj odraža na igri," je kot vselej mirno razlagal Bišćan.

"Res imam srečo, da imam na razpolago veliko število igralcev. Treningi so izjemno kakovostni in to bo še dodatno dvignilo ekipo. To bo prisililo nogometaše, da delajo maksimalno in izkoristijo svojo priložnost. Nekateri od teh igralcev so se že dvignili. Mi nimamo 22 novih igralcev, imamo jih pet, šest. Veliko se je delalo na samem pristopu, to se je najprej odrazilo na treningih, nato tudi na tekmah. Imel bom težave s sestavo ekipe, zagotovo bo tudi nekaj nezadovoljnih, ampak to je moje delo," se s sladkimi skrbmi ukvarja Bišćan.

Pri njegovem prihodu sem vztrajal

Bišćan je spregovoril tudi o Dariu Čanađiji, ki se je izkazal za veliko okrepitev zmajev: "Z njegovimi igrami sem izjemno zadovoljen. Vi veste, da sem pri njegovem prihodu vztrajal od prvega dne. V bistvu je bil od edini, ki sem ga zahteval, ker vem, da bi prav prišel vsaki ekipi, ne samo Olimpiji. To je kakovosten in moderen igralec, ki se je odlično vklopil v ekipo. Ne bi pa izpostavil le njega, tudi Tomić, Brkić, Kapun in drugi so začeli igrati hitreje in enostavneje. Igra je zdaj veliko bolj disciplinirana. Ne smemo poleteti. Še naprej moramo trdo delati in videli bomo, kaj bo prineslo nadaljevanje."

Dajmo čas Vombergarju

Najnovejša okrepitev zeleno-belih Andres Vombergar v nedeljo še ni imel pravico nastopa. Kako ga vidi Bišćan? "Takega tipa igralca v ekipi nimamo. Je močan v sprejemu žoge s hrbtom obrnjen proti nasprotnikovem golu. Igra zelo enostavno. Menim, da mu bomo morali dati nekaj časa, da se prilagodi. Redkokateri igralec v tem plačnem razredu bi lahko prišel in takoj vstopil v ekipo, ki igra tako, kot igra zdaj. Z nami je šele dva dni. Počakati bomo morali na primeren trenutek, da se predstavi slovenski javnosti."

Trener Aluminija Slobodan Grubor je bil navdušen nad predstavo Olimpije: "Čestitam Olimpiji za zasluženo zmago. Škoda, da je bila tekma odločena že v prvih 20 minutah. Imamo mlado ekipo, ki je po hitrem zaostanku doživela psihološki šok. Proti taki Olimpiji, ki deluje mnogo hitrejše in močnejše kot v prejšnji sezoni, se je težko vrniti. Svojim varovancem sem med polčasom rekel, da se ne smejo predati, da se učijo na napakah in da je to dober trening za naprej."

Maribor na dveh frontah je prednost Olimpije

Medtem ko je Olimpija povsem osredotočena na prvenstvo, je Maribor v igri na obeh frontah. V torek vijoličasti odpotujejo na Islandijo, kjer jih v sredo čaka povratna tekma 3. predkroga za Ligo prvakov proti Hafnarfjördurju. Maribor je prvo tekmo dobil z 1:0 in bi si z napredovanjem zagotovil evropsko jesen. To bi bila zagotovo voda na mlin Olimpije, ki bi tekmece pričakala precej bolj sveža od glavnega konkurenta za naslov.

V naslednjem krogu bodo Ljubljančani v soboto gostovali pri Triglavu, Maribor pa pri Ankaranu. Prvi letošnji veliki derbi bo v 7. krogu - 27. avgusta ob 20.20 v Ljubljani.

3. krog:

OLIMPIJA - ALUMINIJ 4:0 (3:0)

2.500; Brkić 8., Bajrić 15., Abass 19., Kapun 64.

ANKARAN HRVATINI - DOMŽALE 1:3 (1:1)

250; Klapan 5.; Bizjak 40., Volarič 47., Repas 61.

CELJE - GORICA 1:0 (0:0)

500; Cvek 55.

MARIBOR - RUDAR 1:0 (1:0)

2.200; Vrhovec 12.



KRŠKO - TRIGLAV 1:1 (0:1)

1.200; Škrbić 56.; Poplatnik 14./11-m

Lestvica: OLIMPIJA 3 3 0 0 9:1 9 MARIBOR 3 3 0 0 5:2 9 RUDAR 3 2 0 1 5:3 6 DOMŽALE 3 2 0 1 8:3 6 KRŠKO 3 1 1 1 5:6 4 ALUMINIJ 3 1 0 2 4:7 3 CELJE 3 1 0 2 2:7 3 TRIGLAV 3 0 2 1 3:4 2 ANKARAN HRVATINI 3 0 1 2 2:6 1 GORICA 3 0 0 3 1:5 0

R. K.