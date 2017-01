Bischofshofen: Zadnja tekma novoletne skakalne turneje

Domen Prevc v poskusni seriji v dno skakalnice

6. januar 2017 ob 12:16,

zadnji poseg: 6. januar 2017 ob 16:51

Bischofshofen - MMC RTV SLO

V Bischofshofnu se bo danes končala novoletna skakalna turneja, v boju za zlatega orla sta Daniel Andre Tande in Kamil Stoch.

Norvežan ima pred zadnjima skokoma vsega 1,7 točke prednosti, Stefan Kraft na tretjem mestu zaostaja že za 16,6 točke. Prva serija se je začela ob 16.45. Prenos je na TV Slovenija 2 in naši spletni strani. Izide lahko spremljate v posebni FIS-ovi aplikaciji. Za vas s prizorišča tvita Tilen Jamnik.

Nastopa šest Slovencev, ki v skupnem seštevku turneje več ne morejo poseči po najvišjih mestih. Lanski zmagovalec Peter Prevc bo skušal ubraniti položaj med deset, Domen Prevc pa se tja prebiti s 14. mesta.

DALJAVE SLOVENCEV 1. serija 2. serija Jernej DAMJAN 128,5 m Cene PREVC (štev. 15) Jurij TEPEŠ (26) Domen PREVC (28) Anže SEMENIČ (31) Peter PREVC (32)



D. Prevc drugi v poskusni seriji

Domen Prevc je bil v poskusni seriji izjemno razpoložen in je (brez telemarka) pristal pri 144,5 metra, kar je izenačen rekord skakalnice. Boljši je bil le Kamil Stoch, ki je z enega naletnega mesta nižje pristal pri 143,5 metra. Peter Prevc je skočil 133,5 metra (imel je spet eno najnižjih naletnih hitrosti), Jurij Tepeš 129 metrov.

Pari prve serije:

JANDA (ČEŠ/26) - RHOADS (ZDA/25)

ŠTURSA (ČEŠ/27) - TOLLINGER (AVT/24)

DAMJAN (SLO/28) - KOUDELKA (ČEŠ/23)

SCHIFFNER (AVT/29) - TAKEUČI (JAP/22)

MÄÄTTÄ (FIN/30) - VASILJEV (RUS/21)



FREITAG (NEM/31) - KRAFT (AVT/20)

SAKUJAMA (JAP/32) - KLIMOV (RUS/19)

C. PREVC (SLO/33) - JOHANSSON (NOR/18)

ZIOBRO (POL/34) - HULA (POL/17)

T. HOFER (AVT/35) - STJERNEN (NOR/16)



GRANERUD (NOR/36) - HAYBÖCK (AVT/15)

BICKNER (ZDA/37) - KASAI (JAP/14)

GLASDER (ZDA/38) - TEPEŠ (SLO/13)

TANDE (NOR/39) - D. PREVC (SLO/12)

HLAVA (ČEŠ/40) - ITO (JAP/11)

SEMENIČ (SLO/41) - P. PREVC (SLO/10)

MATURA (ČEŠ/42) - KUBACKI (POL/9)

ALTENBURGER (AVT/43) - DESCOMES (FRA/8)

ZOGRAFSKI (BLG/44) - GEIGER (NEM/7)

KOFLER (AVT/45) - FANNEMEL (NOR/6)



VANCURA (ČEŠ/46) - KOT (POL/5)

ASCHENWALD (NEM/47) - ZYLA (POL/4)

KOBAJAŠI (JAP/48) - LEYHE (NEM/3)

STOCH (POL/49) - FETTNER (AVT/2)

EISENBICHLER NEM/50 - WELLINGER (NEM/1)

Vrstni red v novoletni turneji (3/4): 1. D. A. TANDE NOR 710,3 2. K. STOCH POL 708,6 3. S. KRAFT AVT 693,7 4. P. ZYLA POL 686,7 5. M. FETTNER AVT 671,1 6. M. EISENBICHLER NEM 669,0 7. M. KOT POL 665,5 8. S. LEYHE NEM 651,2 9. P. PREVC SLO 648,0 10. J. KLIMOV RUS 647,7 ... 14. D. PREVC SLO 633,6 18. C. PREVC SLO 615,1 27. J. TEPEŠ SLO 491,6 31. J. DAMJAN SLO 458,7 50. A. SEMENIČ SLO 191,9 Svetovni pokal, po deseti tekmi (od 27): 1. D. A. TANDE NOR 632 2. D. PREVC SLO 596 3. K. STOCH POL 533 4. S. KRAFT AVT 504 5. M. KOT POL 383 6. M. FETTNER AVT 364 7. M. EISENBICH. NEM 361 8. M. HAYBÖCK AVT 329 9. S. FREUND NEM 309 10. A. KOFLER AVT 252 ... 13. P. PREVC SLO 202 24. J. TEPEŠ SLO 86 31. C. PREVC SLO 42 52. J. DAMJAN SLO 2

T. O.