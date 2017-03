Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Los Angeles v zadnjih 19 tekmah čaka hud boj za končnico. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Bishop v vratih Los Angelesa debitiral s porazom

Kralji točko za končnico

1. marec 2017 ob 08:06

Calgary - MMC RTV SLO

Dan po porazu v Minnesoti so hokejisti Los Angelesa odigrali še en podaljšek, tokrat proti neposrednemu tekmecu v boju za končnico, Calgaryju. Kralji so se morali spet zadovoljiti s točko.

V vratih Los Angelesa je bil prvič po prihodu iz Tampe Ben Bishop, ki je moral podpisati predajo po minuti in 47 sekundah podaljška, ko je zadel TJ Brodie. Bishop je zbral 28 obramb. Nekaj posredovanj je bilo izjemnih, še posebej v drugi tretjini, ko so gostitelji najbolj pritisnili (streli 13:6).

Los Angeles je v vodstvo v 9. minuti po podaji Anžeta Kopitarja popeljal prvi strelec Kraljev Tanner Pearson z 21. golom v sezoni. V 30. minuti je izenačil Michael Ferland. Flamesi so s šesto zmago na zadnjih sedmih tekmah ušli Los Angelesu za šest točk.

Kralji za St. Louisom, ki drži zadnje osmo mesto za končnico, zaostajajo za točko.

CALGARY - LOS ANGELES * 2:1

Ferland 30., Brodie 62.; Pearson 9. (podaja Kopitar).



BOSTON - ARIZONA 4:1

BUFFALO - NASHVILLE * 4:5

NY RANGERS - WASHINGTON 1:4

PHILADELPHIA - COLORADO 4:0

MONTREAL - COLUMBUS 1:0

FLORIDA - CAROLINA ** 3:2

ST. LOUIS - EDMONTON 1:2

WINNIPEG - MINNESOTA 5:6

DALLAS - PITTSBURGH 3:2

VANCOUVER - DETROIT * 2:3

SAN JOSE - TORONTO 3:1

* - podaljšek; ** - kazenski streli

Tekmi 1. marca:

TAMPA BAY - CAROLINA

CHICAGO - PITTSBURGH

