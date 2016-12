Blagotinšek: Nič ne bom rekel, a cilji morajo biti vedno visoki

V Veszpremu se je dobro znašel

31. december 2016 ob 17:31

Zreče - MMC RTV SLO

Slovensko rokometno reprezentanco si je kar težko predstavljati brez "hrusta na črti", Blaža Blagotinška, ki je pod selektorjem Veselinom Vujovićem postal eden (naj)pomembnejših mož. Tako bo tudi na svetovnem prvenstvu v Franciji.

22-letnemu, 203 cm visokemu in okrog 110 kilogramov težkemu krožnemu napadalcu je pred letošnjo sezono uspel veliki met, saj se je iz Celja preselil k evropskemu podprvaku Veszpremu, za katerega, kot pravi, "živi cela Madžarska".

Veszprem je prava institucija

"Na začetku je bilo malo težav, malo sem se lovil, sem tudi najmlajši v ekipi, ampak sčasoma sem se navadil, padel v sistem. In mislim, da je za zdaj kar v redu. Veliko se družim z Gašperjem (Margučem op. a.), Draganom (Gajićem, op. a.) in tudi z nekaterimi drugimi. Vsi so v redu, prijazni, jaz nimam kaj reči čeznje, tako da je super. Veszprem je prava institucija. Na vsaki tekmi je polna dvorana. Tudi na slabših tekmah se nabere veliko gledalcev. Zares živijo za rokomet. Fino je," je o prilagajanju na življenje v Veszpremu dejal Blagotinšek.

Do prvenstva vrniti se v pravo formo

A pred Blagotinškom je nov velik izziv. Svetovno prvenstvo v Franciji. To je že šesta reprezentančna akcija v tem letu. "Res je. Ni ne konca ne kraja. Z olimpijskih iger v Riu de Janeiru smo prišli domov, nato sem šel takoj v Veszprem, kjer sem začel trenirati. Zdaj sem resda malce slabše pripravljen, ker sem bil poškodovan, tako da 14 dni nisem nič delal. Padel sem na desni bok. Naredil se mi je hematom. Nisem se mogel niti premikati. Zelo je bolelo. Ampak jaz se bom potrudil, naredil bom vse, da prepričam selektorja. Vidim na treningih, da so fantje pred mano. A do prvenstva je še nekaj časa. Mislim, da bi moral biti na taki ravni kot pred poškodbo. Mogoče celo na boljšem," je optimističen Blagotinšek.

Sami mladi fantje, željni dokazovanja

Slovenija bo v Franciji nastopila brez dolgoletnih standardnih reprezentantov Uroša Zormana, Deana Bombača in Gorazda Škofa. Kako bo to vplivalo na domet reprezentance? "V ekipi smo skorajda sami mladi fantje. Vsi smo željni dokazovanja. Če se ne dokažeš in nisi stoodstotno pripravljen, lahko izgubiš tudi proti najslabši reprezentanci. Seveda pa po drugi strani lahko premagaš tudi najboljšega," pravi Blagotinšek, ki ne želi ničesar napovedovati.

Gremo s tekme v tekmo

"Nič ne bom rekel. Cilji morajo biti vedno visoki, a mi gremo s tekme v tekmo. Če bomo imeli pravi pristop, pokazali željo in naboj, smo lahko fenomenalni. Reprezentance so zelo izenačene. Govorimo o, denimo, šestih reprezentancah, kjer vsakdo lahko premaga vsakega, tako da nič ne bom rekel," ostaja previden Celjan.

Vzorniki Sulić, Vori in Aguinagalde

Blagotinšek se zaveda, da ima še veliko prostora za napredek. "Vzorniki? Vzornikov je veliko. Spoštujem Renata Sulića, Igorja Vorija, Julena Aguinagaldeja. To so trije različni tipi igralcev. Če od vsakega potegneš najboljše, potem si superman," je sklenil Blagotinšek.

Zbor 2. januarja v Ljubljani

Slovenski rokometaši bodo novo leto preživeli v krogu svojih družin, znova pa se bodo zbrali 2. januarja v Ljubljani. Brez Zormana, Bombača in Škofa, ki jih v Franciji ne bo.

Aleš Vozel, @vozela1