Blagotinšek: S Španci bomo lažje igrali kot z Danci

Teoretične možnosti za polfinale ostajajo

21. januar 2018 ob 11:51

Varaždin - MMC RTV SLO

Blaž Blagotinšek je po poškodbi Mateja Gabra nosilec slovenske igre tako v obrambi kot tudi v napadu na položaju krožnega napadalca. 24-letni Celjan obžaluje zapravljeno priložnost proti Danski, a hkrati zatrjuje, da je treba do konca prvenstva igrati z vso močjo in vnemo.

"Noč po porazu z Dansko je bila zelo dolga. Vse smo premleli. Bila je velika priložnost, a nam je zmanjkalo nekaj moči. Naredili smo nekaj napak, ki jih ne bi smeli. To so Danci znali kaznovati. Nabrali so si nekaj prednosti in nadzirali tekmo do konca," je analiziral Blagotinšek.

Motivacija mora biti

Čeprav so možnosti za polfinale minimalne, prvenstva še ni konec. Slovence čakata še tekmi s Španijo in Češko. "Vsekakor je treba iti na zmago, neka motivacija mora biti. Tretje oziroma četrto mesto je še vedno dosegljivo, treba je iti na polno. Mislim, da bomo s Španijo lažje igrali kot z Dansko. Vemo, da bodo tudi Čehi trd oreh, so presenečenje evropskega prvenstva. Treba je iti s polno mero motivacije in želje v obe tekmi in mislim, da jih lahko dobimo," je sklenil 202 cm visoki Blagotinšek.

Slovenija ima v najboljšem primeru 4,7-odstotno možnost za polfinale

Slovenija bo s Španijo igrala v torek ob 18.15, s Češko pa v sredo ob 16.00. Do konca drugega dela v skupini II je skupaj še sedem tekem, na vsaki so mogoči trije razpleti, skupaj torej 21. A Sloveniji vsakič ustreza le ena kombinacija od skupaj 21, kar v številkah pomeni 4,7-odstotno (1/21) možnost za polfinale. Seveda, ob (poenostavljeni) predpostavki, da so vsi razpleti tekem enako verjetni ...

Trenutna lestvica: DANSKA 3 2 0 1 +5 4 NEMČIJA 3 1 2 0 +3 4 MAKEDONIJA 2 1 1 0 +1 3 ŠPANIJA 2 1 0 1 +14 2 ČEŠKA 3 1 0 2 -19 2 SLOVENIJA 3 0 1 2 -4 1

Scenarij, ki v polfinale pelje Slovenijo

Nedelja:

NEMČIJA - DANSKA zmaga Dancev

MAKEDONIJA - ŠPANIJA remi

Torek:

SLOVENIJA - ŠPANIJA zmaga Slovencev

MAKEDONIJA - ČEŠKA zmaga Čehov

Sreda:

SLOVENIJA - ČEŠKA zmaga Slovencev

MAKEDONIJA - DANSKA zmaga Dancev

NEMČIJA - ŠPANIJA zmaga Špancev

Hipotetična lestvica: DANSKA 5 4 0 1 8 SLOVENIJA 5 2 1 2 5 -------------------------------- ŠPANIJA 5 2 1 2 5 NEMČIJA 5 1 2 2 4 MAKEDONIJA 5 1 2 2 4 ČEŠKA 5 2 0 3 4

Iz Varaždina Aleš Vozel, @vozela1