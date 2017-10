Blatter gre na SP v nogometu, povabil ga je Putin

Ocenite to novico!

Putin je povabil tudi Platinija

20. oktober 2017 ob 18:08

Ženeva - MMC RTV SLO, STA

Sepp Blatter, ki ima prepoved delovanja v nogometu, si bo ogledal SP v Rusiji. Tja ga je osebno povabil ruski predsednik Vladimir Putin.

"Šel bom na nogometno svetovno prvenstvo v Rusijo. Prejel sem vabilo predsednika Putina," je dejal nekdanji dolgoletni predsednik Mednarodne nogometne zveze Fife, ki so mu leta 2015 zaradi vpletenosti v korupcijski škandal prepovedali vsakršno delovanje v nogometu.

Blatter je trdno odločen, da ne bo izpustil mundiala, saj je bil vse od svojih začetkov pri Fifi leta 1970 na prav vseh svetovnih prvenstvih. "Za zdaj še ne vem, za kako dolgo bom šel na svetovno prvenstvo, ali bom tam na slovesnem odprtju ali na finalu," je dejal na pogovoru v Zürichu.

"Ker ne smem več delovati v nogometu in na mundialu nimam več službenih obveznosti, se bom morda odločil le za kratek obisk," je še dejal nekdanji prvi mož Fife. Blatter, ki je Fifo vodil dolgih 17 let, je vladavino končal s škandalom. Etična komisija Fife ga je za šest let suspendirala z vseh z nogometom povezanih dejavnosti, potem ko je bil spoznan za krivega, da je nezakonito prejel dva milijona švicarskih frankov od takratnega šefa Uefe, Michela Platinija.

Za zdaj še ni znano, kako bo Fifina prepoved vplivala na Blatterjev pričakovani obisk na tekmah ter drugih dogodkih mundiala.

Platini, ki si je prislužil štiriletno prepoved delovanja v nogometu, si je lahko ogledal tekme Eura 2016 v rojstni Franciji, pod pogojem, da na tekmah ni imel nobene uradne vloge.