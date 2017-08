Blaž Kavčič

8. avgust 2017 ob 08:19

Portorož - MMC RTV SLO

To je zdaj moj glavni cilj. Po pravilih moraš v petih letih po zadnjem izpolnjenem pogoju odigrati od šest do sedem glavnih turnirjev ATP. Imam še dve leti časa.

Zanimivo je, da sem to pred leti skoraj že izpolnil. Tedaj sem bil 78. na svetu in star 25 let. Žal sem se pred nastopom na Dunaju, ki bi bil prav tisti zadnji turnir, ki bi ga moral odigrati za penzijo, poškodoval. Oče mi je rekel, daj greva do Dunaju, stopiš na igrišče in predaš. Nihče ti ne bo nič rekel in imel boš penzijo do konca življenja. Žal se je še enkrat več izkazalo, da imajo starši vedno prav.

Blaž Kavčič je pred teniškim turnirjem v Portorožu povedal, da si lahko v naslednjem letu zagotovi doživljenjsko pokojnino. Podobno kot v moštvenih športih v ZDA ima namreč tudi Združenje poklicnih igralcev pravilo, po katerem najboljši igralci po koncu kariere prejmejo denarno nadomestilo. Kot je dejal Kavčič, bi to v njegovem primeru zneslo med 150.000 in 200.000 evri. Pred petimi leti je že skoraj izpolnil pogoje za nadomestilo, nastopiti bi moral le še na turnirju na Dunaju, a je moral zaradi poškodbe odpovedati nastop.

