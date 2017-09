Bo Dragić končal reprezentančno pot? "Po mojem, da."

Kokoškov ostaja povezan z reprezentanco

19. september 2017 ob 09:49,

zadnji poseg: 19. september 2017 ob 12:49

Ljubljana - MMC RTV SLO

"To, kar sem si želel, sem dosegel, zlato kolajno, in mislim, da je prav, da na tej stopnički nekako končam," je na novinarski konferenci v Ljubljani dejal Goran Dragić.

Dan po veličastnem sprejemu slovenske košarkarske reprezentance na Brniku in v Ljubljani so se selektor Igor Kokoškov, zvezdniki Goran Dragić, Klemen Prepelič in Edo Murić s predsednikom Košarkarske zveze Slovenije Matejem Erjavcem udeležili še novinarske konference.

Odgovarjali so na vprašanja sedme sile, ki jo je najbolj zanimala predvsem prihodnost selektorja in najkoristnejšega posameznika na preteklem evropskem prvenstvu v slovenski reprezentanci.



Kokoškov na neki točki izklopil telefon

"Goran je govoril o medalji, Luka je govoril o zlati medalji, Rašo Nesterović je govoril o medalji. V nekem trenutku sem izklopil telefon, ker so vsi govorili, da je to leto, ko se bo končno vse poklopilo. Da je to leto, ko imamo dobro kemijo in velike možnosti, da dosežemo svoj cilj," je za uvod na novinarski konferenci dejal selektor Igor Kokoškov. Nadaljeval je: "Ta optimizem je bil pravi. Prišel je do mene. Govorili so o zlati medalji, mi pa smo se vseskozi borili, da dobimo vsako četrtino, vsako tekmo. Ponosen sem na te fante. Ne le na teh 12, ki so osvojili naslov, tudi na tistih šest, ki smo jih morali pustiti doma. Tudi oni imajo veliko zaslug za ta uspeh."

Zveza omogočila odlične razmere

Kokoškov se je obenem zahvalil Košarkarski zvezi Slovenije, ki je reprezentanci omogočila najboljše razmere za trening, pripravo, kakor tudi za nastope na letošnjem evropskem prvenstvu. "Moje delo je bilo zelo enostavno. Ukvarjal sem se samo s trenerskim delom. Zvezi gre pohvala, saj smo se lahko ukvarjali le s košarko," je dodal. Dodal je: "To je zgodovinski uspeh. Zdaj je pozitiven športni pritisk na nas, da ostanemo na ravni vrhunskih reprezentanc v Evropi. To je uspeh vseh nas, ki živimo za košarko."

Pomembno je sestaviti najustreznejši sistem

Na vprašanje, ali bo ostal slovenski selektor, je odgovoril, da bo "ostal kot prijatelj", obenem pa je poudaril, da se zaradi narave dela – v Ligi NBA opravlja funkcijo pomočnika trenerja pri Utah Jazz – ne bo mogel udeležiti naslednjega kvalifikacijskega ciklusa, ki poteka sredi sezone. Enako je povedal za Dragića, srbski strokovnjak je prepričan, da najkoristnejšemu košarkarju letošnjega EuroBasketa trener Miamija Erik Spoelstra ne bo dovolil oditi. Kokoškov obenem še meni, da se ekipa ne sestavlja na trenerju, najpomembneje je nastaviti pravi sistem, ki ekipi najbolj ustreza. In tega je, več kot očitno, v slovenski reprezentanci nastavil.

Dragić dosegel, kar si je zadal

"Ne samo v NBA, tudi če igraš v evropskih klubih, je sezona naporna. V NBA je še veliko potovanj. Zelo težko je biti zdrav, tudi miselno močen. Včasih si sesut, utrujen. Tako pač je. Zelo vesel sem, da lahko igram košarko, da lahko delam tisto, kar me veseli. Kot je Igor povedal, zdaj ne bom mogel, žal, več biti tukaj. Kvalifikacije so med sezono. Noben igralec Lige NBA ne bo mogel igrati za svojo državo. Tako pač je. To, kar sem si želel, sem dosegel, zlato kolajno, in mislim, da je prav, da na tej stopnički nekako končam," je povedal Goran Dragić. Na vprašanje, ali je to njegova končna odločitev, je odvrnil: "Po mojem, da."

'Sem navaden Gogi iz Kosez'

Zlata reprezentančna zgodba iz Carigrada bi si zaslužila tudi hollywoodski film, 'Gogi' je prepričan, da bi bilo bolje posneti dokumentarne oddaje. "To je treba posneti za naše otroke in vnuke, da bodo videli, kaj smo naredili za to državo. Ko bo prišel ven kakšen filmček, ga bom z veseljem pogledal. Osebno pa ne bi rad snemal kaj konkretnega, ni dovolj časa. Sem navaden Gogi iz Kosez. Raje sem v ozadju. Imamo nekaj fantov, ki si to res zaslužijo. Predvsem trenerji," je povedal Dragić. Sklenil je: "Naj ta zgodba traja v medijih. Mislim, da je to pozitivna zgodba. Združili smo celo Slovenijo in navijače. Zakaj bi se pisalo samo o negativnih stvareh? Naj se piše o pozitivnih in naj traja!"

Mitja Lisjak