Union Olimpija je letos osvojila pokalno tekmovanje. Foto: Srdjan Živulović/BoBo Na velika vrata pa naj bi se vrnil tudi Zmago Sagadin, ki naj bi v klubu bedel nad košarkarsko akademijo. Foto: BoBo

Video: Petrol naj bi reševal Union Olimpijo. Se vrača Zmago Sagadin?

Obeta se prevetritev kadrov v ljubljanskem klubu

11. april 2017 ob 20:50

Ljubljana - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Na vidiku je nov poskus reševanja košarkarskega kluba Union Olimpija, ki ima že nekaj let finančne težave. Pomagal naj bi ji Petrol, v klub pa naj bi se vrnil tudi Zmago Sagadin.

Leta 2008, ko je bila Olimpija že nekaj časa v finančni sanaciji, je Janez Rajgelj, takrat odstavljeni direktor govoril: "Slabih 10 odstotkov od tistega pet in pol milijona razlogov, je še za dogovorit, za poravnat, tudi to bi že lahko bilo opravljeno, če bi bil finančni temelj za to."

Kot je znano, se v zadnjem letu dolg, ki znaša nekaj manj kot dva milijona in pol evrov, ni zmanjšal, Olimpija pa ne sme registrirati novih igralcev.

Zdaj naj bi bila družba Petrol pripravljena ugrizniti v zeleno jabolko. vendar pa naj bi to storila celovito in dodobra prevetrila kadre v košarkarskem klubu.

Vse niti vodenja klubu še naprej v rokah drži ljubljanski župan Zoran Janković, ki skupaj s svetom sponzorjev, v katerem sedijo gospodarstveniki, sprejemajo najpomembnejše poslovne odločitve.

Zanimivo je, da sta pred nekaj dnevi Mestna občina Ljubljana in Petrol sklenila zajetno pogodbo o medsebojnem sodelovanju, kar je glede na poznavanje poslovanja župana Jankovića lahko tudi dober razlog za investiranje Petrola v Olimpijo.

Glede na to, da je imelo to podjetje v lanskem letu več kot 70 milijonov evrov dobička, pa se zdi, da si tako sponzorstvo lahko privošči.

Vprašanje je le, če bo celoten dolg poplačalo v enkratnem znesku ali v nekajletnem časovnem obdobju.

To verjetno pomeni, da se dolgoletni sponzor Olimpije, Union, ki je letos prispeval 350.000 evrov, umika s tega položaja, a naj bi vseeno ostal sponzor.

Na velika vrata pa naj bi se vrnil tudi Zmago Sagadin, ki naj bi v klubu bedel nad košarkarsko akademijo.

D. S., Miha Mišič, TV Slovenija