Bo pri Romi na ključni tekmi za Real Madrid debitiral Žan Celar?

Kovač si ne sme privoščiti spodrsljaja proti Benfici – Wenger se vse pogosteje omenja

26. november 2018 ob 20:00,

zadnji poseg: 27. november 2018 ob 12:18

Torino,München,Rim - MMC RTV SLO

Madridski Real je v španskem prvenstvu doživel že peti poraz, v torek pa ga čaka ključna tekma za prvo mesto v skupini G Lige prvakov. Nogometaši Rome, prvič z Žanom Celarjem v moštvu, čutijo veliko priložnost proti evropskim prvakom.

Madridčani so prvo tekmo na stadionu Santiago Bernabeu dobili s 3:0. Z zmago bi si že zagotovili prvo mesto, tudi remi bi bil ugoden. Roma bo napredovala že z remijem, če CSKA ne premaga Viktorie iz Plzna.

"Naši izidi v zadnjih letih ne bodo prav nič pomagali na torkovi tekmi. V Ligi prvakov smo se vedno izkazali in prepričan sem, da tudi tokrat ne bomo razočarali. Roma je lani igrala v polfinalu in čaka nas zahtevna preizkušnja," je poudaril trener kraljevega kluba Santiago Solari, ki se je leta 2005 iz Madrida preselil k Interju: "Najlepši spomini v življenju me vežejo na Italijo. Preživel sem tri nepozabna leta pri Interju. Na Olimpicu sem dosegel zadetek proti Laziu."

Po 14 golih in ob načetem Džeku prvič na klopi

Pri Romi je bil sploh prvič v člansko moštvo vpoklican slovenski napadalec Žan Celar. 19-letni Gorenjec iz Voklega blesti v mladinskem moštvu Rome, kjer je na 7 tekmah Primavere dosegel kar 14 golov, s čimer je prvi strelec mladinskega tekmovanja. Roma ga je za Ligo prijavila na A-seznamu 25 nogometašev, zaradi česar ne more igrati v mladinski Ligi prvakov. Ob odlični strelski formi je dobil priložnost, da bo med člani prvič sedel na klop Olimpica zaradi zdravstvenih težav Edina Džeka. S petimi goli je sicer napadalec iz BiH-a prvi strelec Lige prvakov skupaj z Lionelom Messijem.

Valencio reši le še zmaga v Torinu

Položaj v skupini H se je zapletel z zmago Manchester Uniteda v Torinu (1:2). Stara dama ima 9 točk, rdeči vragi 7, Valencia pa pet. Netopirji morajo nujno zmagati v Torinu, kar pa bo seveda zelo zahtevna naloga.

Hoeness napovedal pogovore po torkovi tekmi

Zelo slaba igra in le remi proti Fortuni iz Düsseldorfa v soboto (3:3) sta še dodatno zatresla stolček Nika Kovača. Bayern je v Ligi prvakov v skupini E v zelo dobrem položaju, še vedno pa potrebuje točke za prvo mesto, saj Ajax zaostaja le dve točki. 47-letni Hrvat si novega spodrsljaja ne sme več privoščiti.

"Vsekakor nas čakajo pogovori. Igramo slab nogomet, brez prave energije smo. Kovač seveda ostaja na klopi tudi proti Benfici v torek. Najprej si moramo zagotoviti napredovanje v Ligi prvakov, potem pa bo sledil sestanek vseh odgovornih v klubu. Takih predstav si ne smemo več dovoliti," je v soboto napovedal predsednik Uli Hoeness.

Kovač: Besede predaja ni v mojem slovarju

Na današnji novinarski konferenci je Kovač poudaril: "Razočaranje je bilo veliko, zelo sem bil jezen. Augsburg, Freiburg in Düsseldorf so nam odnesli šest točk z Allianz Arene. Na vseh treh tekmah smo v zadnjih minutah prejeli izenačujoči zadetek in s temi točkami bi bila seveda lestvica videti popolnoma drugače. Predsednik Hoeness je upravičeno kritiziral našo igro. Prejeli smo tri poceni gole in seveda se strinjam z njegovo analizo."

Proti Benfici bodo manjkali James Rodriguez, Thiago, Kingsley Coman, Corentin Tolisso in Serge Gnabry. "Le točko potrebujemo za napredovanje v osmino finala, seveda pa želimo zmagati in se utrditi na prvem mestu. Pogovoril sem se z igralci, vsi bodo iztisnili maksimum iz sebe. V življenju sem se moral vedno boriti. Besede predaja ni v mojem slovarju," je Kovač optimističen pred torkovo tekmo. Hrvaški strokovnjak ima veliko podporo v klubu, saj je športni direktor Hasan Salihamidžić njegov dolgoletni prijatelj.

Wenger je prost in zelo dobro govori nemško

Novinarji Bilda so ga znova razjezili, ko so trdili, da so mu igralci obrnili hrbet: "Lahko to dokažete? Ni mi treba po vsaki tekmi govoriti z vsakim igralcem."

Bild je danes zapisal, da se v krogih blizu kluba vse pogosteje omenja Arsena Wengerja. Po 22 letih pri Arsenalu je Francoz zdaj prost. Zelo dobro govori tudi nemško (precej bolje od Pepa Guardiole in Carla Ancelottija), kar je pogoj za trenerja Bayerna.

5. KROG, torek,



Skupina E, ob 18.55:

AEK ATENE - AJAX



Ob 21.00:

BAYERN - BENFICA

Verjetni postavi:

Bayern: Neuer, Rafinha, Süle, Boateng, Alaba, Kimmich, Müller, Renato Sanches, Robben, Gnabry, Lewandowski.

Benfica: Vlachodimos, Andre Almeida, Ruben Dias, Jardel, Grimaldo, Fejsa, Gabriel, Pizzi, Rafa Silva, Jonas, Cervi.

Sodnik: Daniele Orsato (Italija)

Lestvica: BAYERN 4 3 1 0 7:1 10 AJAX 4 2 2 0 6:2 8 BENFICA 4 1 1 2 4:6 4 AEK ATENE 4 0 0 4 2:10 0

Skupina F, ob 21.00:

LYON - MANCHESTER CITY



HOFFENHEIM - ŠAHTAR DONECK

Lestvica: MANCHESTER CITY 4 3 0 1 12:3 9 LYON 4 1 3 0 9:8 6 HOFFENHEIM 4 0 3 1 8:9 3 ŠAHTAR DONECK 4 0 2 2 4:13 2

Skupina G, ob 18.55:

CSKA MOSKVA - VIKTORIA PLZEN



Ob 21.00:

ROMA - REAL MADRID

Verjetni postavi:

Roma: Olsen, Santon, Fazio, Manolas, Kolarov, Florenzi, Nzonzi, Cristante, Ünder, Džeko, El Shaarawy.

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Ceballos, Kroos, Modrić, Isco, Bale, Benzema.

Sodnik: Clement Turpin (Francija)

Lestvica: REAL MADRID 4 3 0 1 10:2 9 ROMA 4 3 0 1 10:4 9 CSKA MOSKVA 4 1 1 2 4:7 4 VIKTORIA PLZEN 4 0 1 3 3:14 1

Skupina H, ob 21.00:

JUVENTUS - VALENCIA

Verjetni postavi:

Juventus: Szczesny, Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro, Bentancur, Pjanić, Matuidi, Dybala, Mandžukić, Ronaldo.

Valencia: Neto, Wass, Garay, Paulista, Gaya, Soler, Parejo, Kondogbia, Guedes, Mina, Rodrigo.

Sodnik: William Collum (Škotska)

MANCHESTER UNITED - YOUNG BOYS

Lestvica: JUVENTUS 4 3 0 1 7:2 9 MANCHESTER UNITED 4 2 1 1 5:2 7 VALENCIA 4 1 2 1 4:4 5 YOUNG BOYS 4 0 1 3 2:10 1

A. G., To. G.