Bo Usain Bolt v Avstraliji le dočakal nogometni debi?

Po Hondi A-ligo okrepil še Bolt

8. avgust 2018 ob 13:12

Gosford - MMC RTV SLO

Avstralski prvoligaš Central Coast Mariners je naznanil, da se bo do preklica in za daljše obdobje treningom prvega moštva pridružil sloviti jamajški šprinter Usain Bolt, ki upa, da bi lahko debitiral kot profesionalni nogometaš.

Atletski superzvezdnik že vse od upokojitve po svetovnem prvenstvu 2017 v Londonu išče pot do uresničitve otroških sanj – igranja profesionalnega nogometa. 31-letni Jamajčan je v zadnjem letu že treniral s prvimi moštvi klubov Borussia Dortmund, Sundowns iz Južne Afrike in Stromsgodsetom iz Norveške.

Zdaj se bo osemkratni olimpijski prvak in svetovni rekorder na 100 in 200 m podal v Avstralijo. "Zelo sem navdušen, da prihajam v Avstralijo. Moje sanje so profesionalno igranje nogometa, in dobro vem, da to pomeni veliko trdega dela in treninga, da pridem do zahtevane ravni, da bi lahko pustil vtis v A-ligi. Vedno rečem "vse je mogoče, ne misli na omejitve", in se veselim izziva," je Bolt napovedal, da bo resno zagrizel in si skušal priigrati pogodbo in nastop z Marinersi, ki domujejo na avstralski rivieri v mestu Gosford.

Avstralsko nogometno prvenstvo je v tednu dni tako dobilo še drugo odmevno okrepitev, pred dnevi se je za podpis s prvakom Melbourne Victoryjem odločil japonski zvezdnik Keisuke Honda.

To. G.