Bodo profesionalni kolesarji našli čas za dirke v ciklokrosu?

Uvodna dirka sezone ciklokrosa to soboto v Ilirski Bistrici

9. november 2018 ob 18:52

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V soboto se bo v Ilirski Bistrici začela sezona v ciklokrosu 2018/19. Na sporedu bo šest dirk, prireditelji pa si želijo, da se bo letošnjih udeležilo še več kolesarjev kot v prejšnjih letih, morda tudi profesionalnih.

Ciklokros je zvrst kolesarstva, značilna za jesenski in zimski čas. Kolesarji dirkajo v krogih, premagati morajo različne ovire. Kjer proga ni prevozna, morajo kolesarji teči s kolesom v rokah. Eden najboljših slovenskih profesionalnih kolesarjev Luka Mezgec je lani na državnem prvenstvu v Šenčurju osvojil naslov prvaka, ciklokros pa v preteklosti ni bil tuj niti Mateju Mohoriču ali Kristijanu Korenu.

Letos bo dirka za državno prvenstvo 2. decembra v Cerknici, pred tem bodo že tri dirke, po sobotni v Ilirski Bistrici še 18. novembra v Škofji Loki in 24. novembra v Vipavi. Po dirki za državne naslove bosta še dirki 8. decembra v Šenčurju in 23. decembra v Novi Gorici.

Kot je pojasnil Matej Mugerli, eden izmed organizatorjev dirk za ciklokros, je velika želja za sezono 2018/19 na dirke privabiti še več tekmovalcev, še posebej mlajših in starejših mladincev. Po trenutnih informacijah je zanimanje za ciklokros večje kot denimo lani. Nekdanji državni prvak v cestnem kolesarstvu in prvi Slovenec, ki je slavil zmago na dirkah svetovne serije, Mugerli na dirke vabi tako cestne kot gorske kolesarje, verjame pa, da se bodo na štartu pojavili tudi slovenski profesionalci, če jim bo čas le dopuščal. Poznana imena kolesarstva, kot so Mezgec, Mohorič ali Koren, to disciplino, ki je posebej priljubljena na Nizozemskem in v Belgiji, dajo prireditvam dodaten čar.



Koledar dirk v ciklokrosu 2018/19:

10. november: Ciklokros Črne njive

18. november: Ciklokros Škofja Loka

24. november: Ciklokros Vipava

2. december: Ciklokros Cerknica - državno prvenstvo

8. december: Ciklokros Šenčur

23. december: Ciklokros Nova Gorica

