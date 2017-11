Peter Prevc v poskusni seriji spomnil na stare čase

Prenos na TV Slovenija 2 in MMC TV

26. november 2017 ob 13:17,

zadnji poseg: 26. november 2017 ob 14:38

Ruka - MMC RTV SLO

Nordijski praznik v Ruki se končuje danes ob 15.00, ko smučarje skakalce čaka druga posamična tekma v sezoni.

Ni skrivnost, da so skakalci sezono začeli slabše od pričakovanj. V Wisli sta nekaj točk osvojila le Peter Prevc (20. mesto) in Tilen Bartol (21.), kar je precej manj od pričakovanj. Ne pozabimo, Slovenija je še predlansko sezono 2015/2016, v kateri je prevladoval najstarejši od bratov Prevc, v pokalu narodov končala na izjemnem drugem mestu. Letos je po treh tekmah na vsega šestem mestu (za peto Japonsko zaostaja že za 226 točk).

Poskusna serija se začenja ob 14.00, prva serija pa uro pozneje. Slovenske barve bodo branili Robert Kranjec (številka 7), Jernej Damjan (9), Anže Lanišek (12), Anže Semenič (17), Tilen Bartol (31) in Peter Prevc (32).

Prevc je v poskusni seriji pristal pri 136 metrih in dosegel drugi najboljši izid. Boljši izkupiček je imel le vodilni v svetovnem pokalu Junširo Kobajaši. Preostali Slovenci so se zvrstili med 17. in 34. mestom.

S. J.