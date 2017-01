Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Johannes Thingnes Bö je pokril vse tarče. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Bö imel v zadnjih metrih več moči od Fillona Mailleta

M. Fourcade s tremi napakami peti

22. januar 2017 ob 11:44

Anterselva - MMC RTV SLO

Norvežan Johannes Thingnes Bö je v Anterselvi dobil tekmo biatloncev s skupinskim štartom. V zadnjih metrih je imel več moči od Quentina Fillona Mailleta.

Francoz je zgrešil eno samo tarčo, Norvežan pa nobene, zato je imel v zadnjem kilometru bolj sveže noge. Zadnjo stopničko zmagovalnega odra je ujel Rus Anton Šipulin, ki je zaostal za 21 sekund.

Letošnji serijski zmagovalec Martin Fourcade je pustil tri tarče nepokrite in se je moral zadovoljiti s petim mestom.

Skupinski štart (M): * 1. J.-T. BÖ NOR 37:04,3 (0) 2. Q. FILLON MAILLET FRA +3,7 (1) 3. A. ŠIPULIN RUS 21,7 (1) 4. E.-H. SVENDSEN NOR 25,2 (2) 5. M. FOURCADE FRA 29,2 (3) 6. J.-G. BEATRIX FRA 33,4 (2) 7. S. SCHEMPP NEM 34,2 (1) 8. E. LESSER NEM 54,2 (1) 9. J. EBERHARD AVT 59,2 (2) 10. O.-E. BJÖRNDALEN NOR 59,8 (3) * - zgrešeni streli/kazenske minute

Moški (15/25): 1. M. FOURCADE FRA 824 2. A. ŠIPULIN RUS 548 3. S. SCHEMPP NEM 522 4. A. PEIFFER NEM 461 5. E.-H. SVENDSEN NOR 457 45. K. BAUER SLO 68 80. L. OBLAK SLO 6 85. M. DRINOVEC SLO 2

S. J.