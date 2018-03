Poudarki Po remiju na prvi tekmi Barcelona s 3:0 odpravila Chelsea in napredovala v četrtfinale Lige prvakov

Dva gola in podaja Lionela Messija, ki je dosegel 100. gol v LP

To mu je uspelo prej kot Ronaldu Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.8 od 30 glasov Ocenite to novico! Navijači Barcelone Lionela Messija častijo po božje. Foto: Reuters In on jim odgovarja. Vedno znova. Foto: Reuters Sorodne novice Barcelona na krilih Lionela Messija v četrtfinale Dodaj v

Bog obvaruj kralja Messija

Argentinec odločil dvoboj proti Chelseaju

15. marec 2018 ob 09:57

Barcelona - MMC RTV SLO

Nogometni svet se spet klanja argentinskemu čudodelcu Lionelu Messiju, ki je rojstvo tretjega sina proslavil še z eno dih jemajočo predstavo, v kateri Chelsea ni imel praktično nobenih možnosti.

Navijači Barcelone so pred tekmo razvili ogromen transparent v čast Messiju, na katerem je pisalo "Bog obvaruj kralja" (God save the King). In kralj je odgovoril že po 128 sekundah, ko je zabil najhitrejši gol v svoji karieri. Enemu izmed najboljših vratarjev na svetu Thibaultu Courtoisu med nogama.

Nov čarobni trenutek se je zgodil v 20. minuti. 30-letni Argentinec je v protinapadu dobil žogo na sredini, kot puščica švignil mimo treh branilcev in videl prostega Ousmaneja Dembeleja. 20-letni Francoz je raztrgal mrežo Chelseja in skorajda že odločil potnika v četrtfinale Lige prvakov.

Stoti gol v Ligi prvakov je Messi zabil v 63. minuti po podaji Luisa Suareza. To mu je kot drugemu v zgodovini uspelo na 123. tekmi v najelitnejšem nogometnem klubskem tekmovanju. Več golov je dosegel le Cristiano Ronaldo (117), ki pa je za stoti gol v LP potreboval 14 tekem več.

Pedantni statistiki so izračunali, da je bil Argentinec hitrejši za 1.758 minut, ob tem pa je potreboval 266 strelov manj. Messi je "stotko" dosegel pri 30 letih in 263 dnevih, Ronaldo pa pri 32 letih in 72 dnevih.

Barcelona se je v četrtfinale Lige prvakov uvrstila enajstič zapored, kar je rekord. "Luksuz je imeti Messija v svoji ekipi. Vedno, ko dobi žogo je nevaren, ob zaključkih je smrtonosen. Tako kot na prvi tekmi smo nadzorovali potek. Igrali smo dobro, toda tudi oni so bili nevarni. Morali smo trpeti do samega konca," je povedal trener Barcelone Ernesto Valverde.

"Ne obžalujemo ničesar. Tega si nismo zaslužili. Ustvarjali smo si priložnosti, a jih nismo izkoristili. Če ste gledali tekmo, ste videli, da izid ni bil pravičen," je povedal trener Chelseaja Antonio Conte in dodal: "Messi je naredil razliko. Govorimo o najboljšem igralcu na svetu."

R. K.