Bogdanović se seli iz Brooklyna v Washington

Zadnji dan prestopnega roka v Ligi NBA

23. februar 2017 ob 10:22

New York - MMC RTV SLO

Najboljši hrvaški košarkar Bojan Bogdanović je v Ligi NBA dobil novega delodajalca. Iz najslabše ekipe v ligi Brooklyna se krilni igralec seli v Washington, ki je v Vzhodni konferenci na tretjem mestu.

Brooklyn je v zameno za Bogdanovića in Chrisa McCullogha dobil Andrewa Nicolsona, Marcusa Thorntona in pravico do prve izbire na junijskem naboru.

Za Bogdanovićem je najboljše obdobje, odkar je pred tremi sezonami prišel v Ligo NBA. V tej sezoni je v povprečju dosegal 14,2 točke in zbral 3,6 skoka na tekmo. "Bojan je odličen strelec, z njim smo dobili dimenzijo več. V Brooklynu je začenjal tekme, se dokazal, za nas pa bo pomenil, da bomo lahko še bolj ustvarjalni," ima dobro mnenje o Hrvatu predsednik Washingtona Ernie Grunfeld.

Washington je dobil devet od zadnjih desetih tekem in ima izkupiček 34 zmag in 21 porazov. Na Vzhodu zaostaja le za Clevelandom in Bostonom.

Prestopni rok v Ligi NBA se bo končal danes ob 21.00.

R. K.