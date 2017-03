Bogutov zlom noge zasenčil zmago Miamija v Clevelandu

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 7 glasov Ocenite to novico! Andrew Bogut, ki je prejšnji teden okrepil Cavalierse, je že končal letošnjo sezono. Foto: Reuters Takoj, ko je prišlo do bližnjega srečanja, sem slišal, kako se je zlomila kost. Odšel sem do njega in takoj sem vedel, za kaj gre. LeBron James o Andrewu Bogutu Goran Dragić je k zmagi svoje ekipe prispeval 21 točk. Foto: Reuters Dvoboj najboljših posameznikov tekme v San Antoniu, Kawhija Leonarda (levo) in Jamesa Hardna. Leonard je s trojko Spurse na koncu popeljal v vodstvo, nato pa je v obrambi z blokado ustavil Hardnov met in poskrbel, da je zmaga ostala doma. Foto: Reuters Košarkarji Golden Stata so ugnali Atlanto. Foto: Reuters Sean Kilpatrick in Jeremy Lin sta bila nerešljiva uganka za košarkarje Memphisa. Foto: Reuters Isaiah Thomas je bil z 32 točkami znova daleč najučinkovitejši igralec Bostona. Vseeno je s soigralci sklonjene glave zapustil Staples Center, Celticsi so s 116:102 klonili pred Los Angeles Clippersi. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

7. marec 2017 ob 07:45

Cleveland - MMC RTV SLO

Košarkarji Miamija so v gosteh z 98:106 premagali Cleveland, pri katerih si je že v prvi minuti svojega debija Andrew Bogut zlomil nogo.

Avstralec se je prvakom Lige NBA pridružil šele prejšnji teden, v noči s ponedeljka na torek je prvič nastopil za ekipo v dresu s številko 6.5. Na parketu je bil zgolj 58 sekund, ko je v obrambi trčil z Okarom Whitom in se zgrudil na tla.

"Takoj, ko je prišlo do bližnjega srečanja, sem slišal, kako se je zlomila kost. Odšel sem do njega in takoj sem vedel, za kaj gre," je po tekmi dejal LeBron James, ki je bil po Kyrieju Irvingu (32 točk) s 30 točkami in 17 skoki drugi strelec svoje ekipe. To je bil za Cleveland že drugi zaporedni poraz, na prejšnji tekmi je prav tako klonil pred Miamijem (120:92).

Cleveland zaostajal že za 20 točk

Miami je bil boljši tako rekoč vso tekmo, v uvodnih minutah je Cleveland še držal priključek, nato pa so se gostje s Floride odlepili in niso več popustili. Najvišjo prednost so si priigrali na začetku zadnje četrtine, ko je Goran Dragić zadel polaganje za +20 (71:91). Gostitelji se niso kar tako predali, še zadnjič so pritisnili na obrambo Miamija, zaostanek znižali na -5 (98:103), a je zmago gostov 12 sekund pred koncem s trojko potrdil Dion Waiters. Ta je bil tudi prvi strelec Miamija z 29 točkami, Dragić jih je v 34 minutah z metom 8/17 zbral 21.

