Boj za SP: Hrvaška pred grško oviro, trepetajo tudi azzurri

V četrtek prenos tekme Hrvaška - Grčija

8. november 2017 ob 12:59

Osem evropskih reprezentanc se bo v dodatnih kvalifikacijah od četrtka naprej borilo še za štiri prosta mesta na nogometnem svetovnem prvenstvu. Prenose boste lahko spremljali na TV SLO 2 in MMC-ju.

V četrtek sta na sporedu tekmi Hrvaška - Grčija in Severna Irska - Švica. V petek se bosta pomerili Švedska in Italija, v soboto pa še Danska in Irska. Povratne tekme bodo od nedelje do torka.

Hrvaška - Grčija (Zagreb, četrtek ob 20.45)

Hrvati so favoriti v obračunu z Grki. Doslej so štirikrat igrali v dodatnih kvalifikacijah za evropsko ali svetovno prvenstvo in vselej napredovali. Od samostojnosti so na velikih tekmovanjih sodelovali na devetih od enajstih turnirjev. Po slabem finišu v kvalifikacijah je vodstvo zveze odstavilo selektorja Anteja Čačića in na njegovo mesto začasno postavilo Zlatka Dalića. Ta je svojo prvo nalogo opravil z odliko, saj je z zmago v Ukrajini Hrvaška osvojila drugo mesto. Hrvati so na domačem igrišču neporaženi na zadnjih enajstih tekmah, od tega so zmagali osemkrat.

Grčija je v skupini zaostala za Belgijo in se uvrstila pred BiH, kar ji še omogoča tretji zaporedni nastop na svetovnem prvenstvu. Leta 2014 so se Grki v Braziliji uvrstili v osmino finala. V kvalifikacijah so bili na gostovanjih neporaženi. Zmagali so trikrat in remizirali dvakrat. "Grki se bodo zagotovo zatekli k obrambni taktiki in skušali ohraniti mrežo nedotaknjeno, toda mi imamo veliko napadalnih adutov. Vse bo odvisno od nas. Vsaka zmaga bi pred povratno tekmo pomenila ogromno," je povedal nogometaš Interja Ivan Perišić. V napadu naj bi začela Andrej Kramarić in Mario Mandžukić, a je njegov nastop zaradi poškodbe vprašljiv.

Severna Irska - Švica (Belfast, četrtek ob 20.45)

Severni Irci so nazadnje na svetovnem prvenstvu igrali leta 1986. Uvrstitev v Rusijo bi pomenila, da bi drugič zapored igrali na velikem turnirju. Varovanci Michaela O'Neila bodo imeli proti Švicarjem, s katerimi so se nazadnje pomerili leta 1964, vse prej kot lahko delo. Švica je imela vse do zadnje tekme s Portugalsko 100-odstoten izkupiček, potem pa je s porazom (2:0) zdrsnila na drugo mesto.

"Pripravljeni smo za Belfast. Navsezadnje smo tu izgubili le eno tekmo v štirih letih. Verjamem, da imamo veliko možnosti, da pridemo v Rusijo. Najpomembnejša stvar je, da na povratni tekmi ne dobimo zadetka," meni O'Neill.

Švedska - Italija, (Stockholm, petek ob 20.45)

Štirikratni svetovni prvaki Italijani so izpustili le svetovno prvenstvo 1958. V dodatne kvalifikacije so morali enkrat. Za Francijo 1998 so morali premagati Rusijo. V teh kvalifikacijah so morali priznati premoč Španiji. Selektor Giampiero Ventura pravi, da niti ne pomišlja, da azzurri ne bi odšli na svetovno prvenstvo. "Italija nas nikoli ni pustila na cedilu in tudi mi je ne bomo," je čustven Ventura.

Švedi so v nevarnosti, da izpustijo tretje svetovno prvenstvo, kar se jim doslej še ni zgodilo. Švedska je bila v izjemno težki skupini druga za Francijo, a pred Nizozemsko. Doma Švedi ne poznajo poraza že sedem tekem, dobili so jih šest, tako da Italijane pred povratno tekmo v Milanu čaka težko delo.

Danska - Irska (Köbenhavn, sobota ob 20.45)

Danska je nazadnje na svetovnem prvenstvu igrala leta 2010. V skupini so bili za Poljsko. Danci so na zadnjih osmih domačih tekmah zmagali štirikrat in remizirali trikrat.

Irci so se uvrstili na zadnji dve evropski prvenstvi, a niso sodelovali na svetovnem vse od leta 2002. Do dodatnih kvalifikacij so se prebili z zmago v zadnjem krogu na gostovanju v Walesu. Irci so se neporaženi vrnili z zadnjih šestih gostovanj. "Zadovoljni smo, da smo v dodatnih kvalifikacijah. Smo nenosilci, tako da se zavedamo, da nismo v vlogi favorita," je povedal selektor Martin O'Neill.

KVALIFIKACIJE ZA SP 2018

DODATNE KVALIFIKACIJE



Četrtek ob 20.45:

SEVERNA IRSKA - ŠVICA

HRVAŠKA - GRČIJA

Prenos na TV SLO 2 in na MMC-ju.

Petek ob 20.45:

ŠVEDSKA - ITALIJA

Prenos na TV SLO 2 in na MMC-ju.

Sobota ob 20.45:

DANSKA - IRSKA

Prenos na TV SLO 2 in na MMC-ju.



Petek ob 23.00:

HONDURAS - AVSTRALIJA

Sobota ob 4.15:

NOVA ZELANDIJA - PERU

Povratni tekmi bosta 15. in 16. 11.

