Boj za Stanleyja nadaljujeta Anaheim in Pittsburgh

Anaheim slavil z 2:1, Pittsbrugh z 2:0

11. maj 2017 ob 08:29

New York - MMC RTV SLO

Hokejistom Anaheima je v petem poskusu le uspelo dobiti sedmo tekmo končnice v Ligi NHL in se uvrstiiti v finale Zahoda. Preživeli so tudi branilci naslova iz Pittsburgha, ki so na odločilnem dvoboju premagali Washington.

V Anaheimu je po izenačenih 40 minutah tekmo na začetku zadnje tretjine odločil 21-letni Nick Ritchie. Racmani so slavili z 2:1 in se v finale Zahodne konference uvrstili drugič v zadnjih treh letih. Edmonton je v vodstvo popeljal Drake Caggiula v 4. minuti, sredi druge tretjine pa je izenačil Andrew Cogliano.

Racmani so pred tem v štirih sezonah zapored v končnici izgubili sedmo tekmo, in to na domačem ledu. Tudi tokrat so doživeli hladen tuš že na začetku, vendar jim je v nadaljevanju pripadel večji del večera. "Zaostajali smo z 1:0, vendar nismo bili panični. Ta zadetek nas je še dodatno podžgal, da smo igrali bolje. Zabili smo dva gola in pripeljali tekmo do konca z dobro obrambo," je povedal Ritchie.

Vratar Anaheima John Gibson je zbral 23 obramb, njegov kolega na drugi strani Cam Talbot pa 28. Anaheim se bo v finalu Zahoda pomeril z Nashvillom. Prva tekma bo v noči na soboto.

Washington tudi v sedme poskusu brez finala

Pittsburgh je na odločilno tekmo z Washingtonom odpotoval s popotnico dveh zaporednih porazov. Psihološke prednosti pa Capitalsi, najboljše moštvo rednega dela, še enkrat več niso znali izkoristiti.

Pingvini so z zadetkoma Bryana Rusta v 29. in Patrica Hornqvista v 45. minuti slavili z 2:0 in se bodo v finalu Vzhodne konference pomerili z Ottawo.

V vratih je blestel Marc Andre Fleury, ki je zaustavil vseh 29 strelov nasprotnikov. Capitalsi so tako v dobi Aleksa Ovečkina ostali brez konferenčnega finala tudi v sedmem poskusu. "Brez golov se ne da dobiti tekme. Imeli smo priložnosti, nismo jih izkoristili, Naredili smo dve napaki in to je odločilo," je bil razočaran ruski zvezdnik, ki je bil na ledu ob obeh prejetih golih. Pingvini bodo igali v konferenčnem finalu petič v zadnjih desetih letih.

LIGA NHL

KONČNICA



VZHOD, polfinale:

Washington - PITTSBURGH (3:4)

0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Rust 29., Hornqvist 45.

Obrambe: Holtby 26; Fleury 29.



ZAHOD, polfinale:

ANAHEIM - Edmonton (4:3)

2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Cogliano 29., Ritchie 44.; Caggiula 4.

Obrambe: Gibson 23; Talbot 28.

R. K.