Bojan Cizej

7. februar 2017 ob 18:11

Celje - MMC RTV SLO

Ustvarjamo odlične igralce. Sicer se mladi, vsaj zame, prehitro odločajo za odhode, a žal je veliko dejavnikov, ki vplivajo na njihove odločitve.

Klubsko stališče je, da bi takšni igralci morali še kakšno sezono ostati v klubu, da se v svet podajo kot narejeni igralci. Ampak danes je razvoj dogodkov drugačen, vse skupaj se dogaja bistveno hitreje, tudi igralci hitreje dozorevajo. Tako je tudi z Jancem, poizkušali smo ga zadržati, na njegovo željo pa smo mu omogočili, da je izpolnil svoje sanje. Morda odide še kdo, a njegovo mesto vedno znova nekdo zapolni.

Imamo šest reprezentantov, Janc bo odšel, ves čas lahko beremo o zanimanju za Zarabca, čeprav na klub nismo dobili še nobene uradne ponudbe ali povpraševanja, lahko se torej še kaj spremeni. A ves čas reprezentance je zraven Mlakar, nazadnje je bil sedaj tudi Razgor, na pragu je Malus, ki je kapetan mladinske reprezentance, v njej sta še Grošelj in Marguč, k nam se s posoje vrača Kastelic.

Kaj lahko se zgodi, da bomo imeli še več reprezentantov kot letos, seveda pa je to v prvi vrsti domena selektorja, a dejstvo je, da je tu zbrane izjemno veliko slovenske kvalitete. Še naprej pa naš osnovni cilj ostaja, da bomo zvezdnike vzgajali, ne kupovali. Naslednji koraki v klubski strategiji so naravnani tako. Če že ne moremo biti z mladimi fanti zmagovalci Lige prvakov, sem pa prepričan, da smo lahko najboljša rokometna akademija v Evropi, in mislim, da že v tem trenutku na pravi poti.

Bojan Cizej, predsednik rokometašev Celja Pivovarne Laško, za klubsko spletno stran.