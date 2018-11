Bojan Jokić Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Bojan Jokić

13. november 2018 ob 07:00

Brdo pri Kranju - MMC RTV SLO, STA

Težko je verjeti, da bom pomagal na teh dveh tekmah. Ni ravno najboljše, čutim bolečino, tako da bomo v sredo opravili magnetno resonanco, da vidimo, kako je.

Na igrišču praktično še nisem treniral, tako da ni ravno obetavno.

Kapetan slovenske nogometne reprezentance Bojan Jokić o stanju poškodbe petnice, ki mu nagaja že nekaj časa in s katero je prišel na zbor pred tekmama Lige narodov proti Norveški in Bolgariji. Kot pravi, bo z reprezentanco ostal do prve tekme in do takrat soigralcem pomagal z nasveti in izkušnjami.

Jokić je komentiral tudi slovo od reprezentance Kevina Kampla: "Škoda, ker se je tako odločil. Je dober igralec, a star šele 28 let in bi tako lahko še nekaj časa igral. Spoštujem pa njegovo, osebno odločitev. Želim mu vse najboljše."

Vir: STA

M. R.