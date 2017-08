Bojeviti Slovenci izgubili napete končnice, Rusom zmaga

Rusi leta 2013 evropski, leta 2012 pa olimpijski prvaki

26. avgust 2017

zadnji poseg: 26. avgust 2017 ob 20:16

Krakov - MMC RTV SLO, STA

Slovenski odbojkarji so na evropskem prvenstvu na Poljskem izgubili razburljiv dvoboj z Rusijo, odbojkarska velesila je slavila s 3:0 (25, 28, 22).

Rusi so Slovencem zadali prvi poraz na EP-ju. Čeprav favorizirani nasprotniki niso izgubili niza, je bila njihova zmaga težko priigrana. Uvodna niza sta bila maratonska - v prvem so Slovenci zapravili dve zaključni žogi, v drugem pa štiri -, v tretjem nizu so vse do končnice zaostajali, a so gledalci na koncu spet gledali napeto končnico.

Slovenci vodili večino prvega niza, a izgubili

Slovenci, ki so spet igrali brez prvega korektorja Mitje Gasparinija (ima težave s poškodbami), so silovito začeli dvoboj, odlično so servirali, dobro so sprejemali in zaključevali svoje napade, za piko na i pa je Kozamernik dosegel as za 4:5 za Slovenijo. Kovačevi izbranci so prednost višali, imeli so tudi tri točke naskoka. Novo izenačenje, na 20:20, sta Rusom zagotovila Mihailov in Volkov. Po točki Tončka Šterna in napaki Rusov so Kovačevi izbranci spet vodili za dve, s 23:21, imeli dve zaključni žogi, s čimer bi kronali odlično igro, a jim to ni uspelo. Rusi so ob koncu dosegli preobrat, zaustavili so napada Urnauta in Šketa in se prebili v ospredje (25:24). Izkoristili so drugo zaključno žogo in prvi niz z asom Žigalova dobili s 27:25.

Napeto tudi v drugem nizu

Drugi niz je bil kopija prvega, Slovenci so hitro povedli s 6:3, as Urnauta je pomenil vodstvo s štirimi točkami (7:11). Še pri izidu 16:19 ni kazalo na dramatično končnico, a na 19. točki sta bili ekipi izenačeni. Slovenci so znova ušli, razpoloženi Šket je poskrbel, da je imela Slovenija spet dve zaključni žogi, vendar ju Slovenija ni izkoristila. Po mnenju Slovencev tudi zaradi napačne odločitve sodnikov, ki so Vinčiću dosodili napako na mreži, po kateri so tekmeci izenačili na 24:24. Rusi so zatem ubranili še dve zaključni žogi, po izidu 28:28 pa je sledila odločitev. Najprej je Šket naredil napako, Vlasov pa je z blokom Pajenku Rusiji priboril osvojeni drugi niz (30:28).

Rusi hitro povedli

V tretjem nizu je sledil drugačen scenarij. Ko so Rusi v tretjem nizu povedli s 6:3, je bilo videti, da je po dveh nesrečno izgubljenih nizih Slovencem padla motivacija. A selektor jih je znal zbuditi, tudi z menjavo podajalca, v igro je vstopil Gregor Ropret. Z asom Pajenka so izenačili na 17:17, po napaki Rusov pa si priigrali prvo vodstvo. Na 22. točki sta bili ekipi poravnani, pri izidu 23:22 pa je za servisno črto stopil Žigalov. Po sprejemu njegovega prvega začetnega udarca je nastal nesporazum v slovenski vrsti, žoga je padla med Urnautom in Ropretom, sledil je še as, ki je pomenil konec slovenskih upov.

Poraz ni usoden za cilje slovenske reprezentance. Prvega mesta in neposredne uvrstitve v četrtfinale ne bodo dosegli, a medalja (Slovenija na EP-ju brani srebro) je še vedno dosegljiva. Zadnji nasprotnik Slovencev v skupinskem delu tekmovanja bodo Bolgari, tekma bo v ponedeljek.

EVROPSKO PRVENSTVO

2. krog, skupina C, Krakov

RUSIJA - SLOVENIJA

3:0 (25, 28, 22)

Slovenija: Štern T. 14, Pajenk 7, Štern Ž., Kozamernik 7, Šket 13, Gasparini, Vinčić 2, Štalekar, Koncilja, Klobučar, Kovačič, Toman, Ropret 2, Urnaut 10.

Rusija: Vlasov 7, Volvič 10, Grankin 1, Volkov 12, Berežko 8, Aččev, Butko, Feoktistov, Žigalov 4, Mihailov 15, Kljuka, Kurkajev 1, Golubev, Martinjuk.

Ob 20.30:

BOLGARIJA - ŠPANIJA

Vrstni red: Rusija 6, Slovenija 3, Bolgarija in Španija brez točk.

Skupina A, Gdansk

2. krog:

ESTONIJA - SRBIJA

2:3 (-23, 16, 21, -20, -12)



Ob 20.30:

FINSKA - POLJSKA

Vrstni red: Srbija 5, Finska in Estonija po 2, Poljska brez točk.

Prvo mesto vodi v četrtfinale, drugo in tretje mesto pa v repasaž.

