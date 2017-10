Bojevniki ostajajo favoriti, čeprav so se tekmeci močno okrepili

Poudarki Pred začetkom 72. sezone v Ligi NBA Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! LeBron James in Kevin Durant bosta znova velika tekmeca. Foto: Reuters Steph Curry, Draymond Green in soigralci so lani nanizali 67 zmag, predlani pa rekordnih 73. Foto: Reuters James Harden in Chris Paul sta bila dolga leta velika tekmeca, zdaj pa bosta soigralca pri Rocketsih. Foto: EPA MVP rednega dela lanske sezone Russell Westbrook ne bo več edini zvezdnik Oklahome. Foto: Reuters Dwyane Wade je pri 35 letih potreboval nov izziv. Četrti prstan v karieri bo lovil v Clevelandu. Foto: Reuters John Wall in soigralci so lani izgubili v polfinalu Vzhoda proti Bostonu po napetih sedmih tekmah. Wizardsi želijo letos še korak dlje. Foto: Reuters Sorodne novice Dragić: Miamiju nihče ne pripisuje možnosti, a tudi Sloveniji jih niso Dodaj v

17. oktober 2017 ob 11:26

New York - MMC RTV SLO

Večina strokovnjakov napoveduje, da se bosta junija v finalu Lige NBA že četrtič zapored srečala Golden State in Cleveland. Bojevniki začenjajo 72. sezono najmočnejše košarkarske lige na svetu v vlogi favoritov.

V Oaklandu niso spreminjali šampionske zasedbe, v končnici pretekle sezone so pometli s tekmeci. Doživeli so le en poraz, v finalu so odpravili Cavalierse s 4:1 v zmagah.

Kevin Durant je bil neustavljiv v finalni seriji, ko je v povprečju dosegal 35,2 točki, 8,4 skoka in 5,4 podaje na srečanje. V prvi sezoni po prihodu iz Oklahome je osvojil prvi prstan in zdi se, da niti slučajno to ni bil njegov zadnji. Stephen Curry, Klay Thompson in Draymond Green, ki so junija 2016 zapravili prednost s 3:1 v zmagah proti Clevelandu, so se veselili drugega naslova. Tretji v zadnjih štirih letih bi pomenil, da so v Oracle Areni zgradili pravo dinastijo.

Paul in Harden združila moči

Konkurenca na Zahodu je izjemna. Houston, ki je lani dobil kar 55 tekem v rednem delu, se je močno okrepil. Chris Paul je imel dovolj neusphov z LA Clippersi, združil je moči z Jamesom Hardnom. Trener Mike D’Antoni je stavil na hitro igro, številne trojke in polaganja po protinapadih. CP3 je eden izmed najboljših organizatorjev igre v zadnjem desetletju in prav zanimivo bo videti, kako se bosta uskladila s Hardnom, ki je bil alfa in omega Rocketsov v zadnjih sezonah.

George in Anthony okrepila Oklahomo

Russell Westbrook je v pretekli sezoni postavil izjemen rekord z 42 trojnimi dvojčki in zasluženo je postal MVP rednega dela. V končnici je Oklahoma izpadla že v uvodnem krogu proti Houstonu z 1:4 v zmagah. Paul George je prišel iz Indiane, Carmelo Anthony pa iz New Yorka. Zdaj ima Thunder tri zvezdnike, pod košem pa je odličen Steve Adams. Oklahoma nujno potrebuje uspeh, v nasprotnem primeru bi George poleti lahko odšel k LA Lakersom, ki si ga zelo želijo.

Spursi začenjajo brez Parkerja

San Antonio se je kar 20 sezon zapored uvrstil v končnico, 18-krat zapored so Spursi presegli 50 zmag. Legendarni trener Gregg Popovich je uspel zadržati močno ekipo, Pau Gasol in Patty Mills sta podaljšala pogodbi, Manu Ginobili bo pri 40 letih odigral še 16. sezono v Ligi NBA. Kawhi Leonard je imel lani najboljšo sezono v karieri. Spurse čaka težko delo, saj do februarja ne bo poškodovanega Tonyja Parkerja. Prišel je Rudy Gay, ki je zadnje štiri sezone igral za nekonkurenčni Sacramento.

Obeta se zelo napet boj za mesta, ki vodijo v končnico. LA Clippersi so ogormno izgubili z odhodom Chrisa Paula, Minnesota je vsako leto močnejša in zelo verjetno je že prišel čas za preboj med osmerico. Utah, Portland in Memphis so vsekakor resni kandidati za končnico.

Cleveland kljub odhodu Irvinga še močnejši

Na Vzhodu močno izstopata Cleveland in Boston, ki se bosta pomerila na uvodni tekmi rednega dela sezone v Quicken Loans Areni. V konferenčnem finalu konec maja so Cavaliersi zmagali s 4:1 v zmagah.

Lebron James bo lovil osmo zaporedno uvrstitev v finale, ima tri prstane, a tudi pet grenkih porazov. V Cleveland je pripeljal prvi naslov v zgodovini kluba, vendar ob novem neuspehu v letošnji sezoni, bi znal znova oditi. Los Angeles je zanimiva destinacija, oba kluba iz tega mesta si ga želita in naslednje poletje bo znova na sporedu velika odločitev.

Kyrie Irving je želel stopiti iz sence Jamesa, zato je prišlo do menjave igralcev z Bostonom. Isaiah Thomas je imel lani sanjsko sezono. 175 cm visoki organizator igre je popeljal Celticse v finale Vzhoda. Zaradi poškodbe kolka zelo verjetno ne bo igral do konca letošnjega leta, vendar sta branilska položaja zasedla dva odlična košarkarja. Derrick Rose se ni znašel v New Yorku, Dwyane Wade pa ne v Chicagu, zato je znova združil moči z Jamesom. V Miamiju sta štirikrat zapored igrala v finalu in osvojila dva naslova. Z zdravim Thomasom je Cleveland še močnejši in zelo težko si je predstavljati, da ne bi znova zaigral v velikem finalu.

Boston, Toronto in Washington za vrh Vzhoda

Celticsi so lani dosegli kar 53 zmag v rednem delu, poleti pa so zelo prevetrili ekipo. Iz Utaha je prišel Gordon Hayward, ki naj bi tvoril udarno navezo z Irvingom. Odlični trener Brad Stevens ima na voljo močno zasedbo, ki bo krojila vrh vzhodne konference.

Toronto ima znova visoke cilje, Kyle Lowry in DeMar DeRozan želita še višje. Odšel je DeMarre Carroll, prišel je C.J. Miles. Washington ima izjemno navezo John Wall-Bradley Beal. Trener Scott Brooks ima na voljo zelo močno prvo peterko, precej slabša pa je klop.

Miami je v prvi polovici lanske sezone dobil le enajst tekem, nato pa je nanizal kar 30 zmag. S tako serijo bi se Goran Dragić in soigralci prebili zelo daleč in letos vsekakor imajo ekipo za končnico.

Chicago, Atlanta in Indiana veliko izgubili

Moštva, ki so v zadnjih sezonah krojila vrh Vzhoda, so precej izgubila. Chicago je daleč od stare slave. Wade je zdržal le eno sezono, Jimmy Butler je odšel v Minnesoto. Atlanto so v zadnjih dveh letih zapustili vsi nosilci igre (DeMarre Carroll, Jeff Teague, Kyle Korver, Paul Millsap in Al Horford). Tudi Dwight Howard ni bil prava rešitev, zdaj je vse odvisno od Dennisa Schröderja. Tudi Indiana je z odhodom Paula Georga veliko izgubila.

Agonija Knicksov se nadaljuje

Phil Jackson je zapustil New York še v slabšem stanju, kot je bil klub ob njegovem prihodu na mesto predsednika. Knicksi po odhodu Carmela Anthonyja vse upe polagajo na Kristapsa Porzingisa. Na naslov v Madison Square Gardnu čakajo že vse od leta 1973, v velikem fnalu so bili zadnjič leta 1999, v konferenčnem finalu pa leta 2000.

Redni del se začenja deset dni prej in bo trajal kar pol leta. Ekipe bodo imele več počitka med srečanji, manjkrat bosta na sporedu dve zaporedni tekmi.

VZHODNA KONFERENCA

Centralna divizija

Cleveland Cavaliers: Derrick Rose, Dwyane Wade, LeBron James, Kevin Love, Tristan Thompson.

Ključni igralci s klopi: Isaiah Thomas, J. R. Smith, Jae Crowder.

Trener: Tyronn Lue

Chicago Bulls: Kris Dunn, Justin Holiday, Robin Lopez, Paul Zipser, Nikola Mirotić.

Ključni igralci s klopi: Zach LaVine, Lauri Markkanen, Denzel Valentine.

Trener: Fred Hoiberg

Indiana Pacers: Darren Collison, Victor Oladipo, Myles Turner, Bojan Bogdanović, Thaddeus Young.

Ključni igralci s klopi: Lance Stephenson, Cory Joseph, Glenn Robinson.

Trener: Nate McMillan

Detroit Pistons: Reggie Jackson, Avery Bradley, Andre Drummond, Tobias Harris, Stanley Johnson.

Ključni igralci s klopi: Ish Smith, Jon Leuer, Langston Galloway.

Trener: Stan Van Gundy

Milwaukee Bucks: Malcolm Brogdon, Tony Snell, Thon Maker, Khris Middleton, Giannis Antetokounmpo.

Ključni igralci s klopi: Greg Monroe, Mirza Teletović, Matthew Dellavedova.

Trener: Jason Kidd

Jugovzhodna divizija

Atlanta Hawks: Dennis Schröder, Kent Bazemore, Taurean Prince, Ersan Ilyasova, Mike Muscala.

Ključni igralci s klopi: John Collins, DeAndre Bembry, Marco Belinelli.

Trener: Mike Budenholzer

Charlotte Hornets: Kemba Walker, Nicolas Batum, Michael Kidd-Gilchrist, Marvin Williams, Dwight Howard.

Ključni igralci s klopi: Frank Kaminsky, Cody Zeller, Malik Monk.

Trener: Steve Clifford

Miami Heat: Goran Dragić, Dion Waiters, Justise Winslow, Kelly Olynyk, Hassan Whiteside.

Ključni igralci s klopi: Josh Richardson, James Johnson, Bam Adebayo.

Trener: Erik Spoelstra

Orlando Magic: Elfrid Payton, Evan Fournier, Jonathan Simmons, Aaron Gordon, Nikola Vučević.

Ključni igralci s klopi: Terrence Ross, Arron Afflalo, Bismack Biyambo.

Trener: Frank Vogel

Washington Wizards: John Wall, Bradley Beal, Otto Porter, Markieff Morris, Marcin Gortat.

Ključni igralci s klopi: Jodie Meeks, Kelly Oubre, Jason Smith.

Trener: Scott Brooks

Atlantska divizija

Boston Celtics: Kyrie Irving, Jaylen Brown, Gordon Hayward, Marcus Morris, Al Horford.

Ključni igralci s klopi: Jayson Tatum, Marcus Smart, Aron Baynes.

Trener: Brad Stevens

Brooklyn Nets: Jeremy Lin, D'Angelo Russell, Allen Crabbe, Rondae Hollis-Jefferson, Timofej Mozgov.

Ključni igralci s klopi: Trevor Booker, DeMarre Carroll, Caris LeVert.

Trener: Kenny Atkinson

New York Knicks: Ron Baker, Tim Hardaway Jr., Doug McDermott, Kristaps Porzingis, Enes Kanter.

Ključni igralci s klopi: Courtney Lee, Frank Ntilikina, Joakim Noah.

Trener: Jeff Hornacek

Philadelphia 76ers: Markelle Fultz, J.J. Redick, Ben Simmons, Dario Šarić, Joel Embiid.

Ključni igralci s klopi: Jahlil Okafor Robert Covington, Justin Anderson.

Trener: Brett Brown

Toronto Raptors: Kyle Lowry, DeMar DeRozan, C.J. Miles, Serge Ibaka, Jonas Valančiunas.

Ključni igralci s klopi: Norman Powell, Delon Wright, Jakob Pöltl.

Trener: Dwane Casey

ZAHODNA KONFERENCA

Jugozahodna divizija

Dallas Mavericks: Dennis Smith, Wesley Matthews, Nerlens Noel, Harrison Barnes, Dirk Nowitzki.

Ključni igralci s klopi: Seth Curry, Devin Harris, Dwight Powell.

Trener: Rick Carlisle

Houston Rockets: Chris Paul, James Harden, Clint Capela, Trevor Ariza, Ryan Anderson.

Ključni igralci s klopi: Eric Gordon, Nene, P.J. Tucker.

Trener: Mike D’Antoni

Memphis Grizzlies: Mike Conley, Ben McLemore, Marc Gasol, Chandler Parsons, Brandan Wright.

Ključni igralci s klopi: Tyreke Evans, Mario Chalmers, Ivan Rabb.

Trener: David Fizdale

New Orleans Pelicans: Rajon Rondo, Jrue Holiday, DeMarcus Cousins, Dante Cunningham, Anthony Davis.

Ključni igralci s klopi: Ian Clark, E’Twaun Moore, Tony Allen.

Trener: Alvin Gentry

San Antonio Spurs: Patty Mills, Danny Green, Pau Gasol, Kawhi Leonard, LaMarcus Aldridge.

Ključni igralci s klopi: Manu Ginobili, Rudy Gay, Dejounte Murray.

Trener: Gregg Popovich

Pacifiška divizija

Golden State Warriors: Stephen Curry, Klay Thompson, Kevin Durant, Draymond Green, Zaza Pachulia.

Ključni igralci s klopi: Andre Iguodala, Shaun Livingston, Patrick McCaw.

Trener: Steve Kerr

Los Angeles Clippers: Patrick Beverley, Austin Rivers, Danilo Gallinari, Blake Griffin, DeAndre Jordan.

Ključni igralci s klopi: Lou Williams, Milos Teodosić, Sam Dekker.

Trener: Glenn "Doc" Rivers

Los Angeles Lakers: Lonzo Ball, Kentavious Caldwell-Pope, Brandon Ingram, Julius Randle, Brook Lopez.

Ključni igralci s klopi: Jordan Clarkson, Ivica Zubac, Larry Nance.

Trener: Luke Walton

Phoenix Suns: Eric Bledsoe, Devin Booker, T.J. Warren, Marquese Chriss, Tyson Chandler.

Ključni igralci s klopi: Josh Jackson, Tyler Ulis, Dragan Bender.

Trener: Earl Watson

Sacramento Kings: George Hill, Buddy Hield, Garrett Temple, Zach Randolph, Kosta Koufos.

Ključni igralci s klopi: Bogdan Bogdanović, De’Aaron Fox, Skal Labissiere.

Trener: Dave Joerger

Severovzhodna divizija

Denver Nuggets: Gary Harris, Emmanuel Mudiay, Paul Millsap, Wilson Chandler, Nikola Jokić.

Ključni igralci s klopi: Kenneth Faried, Will Barton, Jamal Murray.

Trener: Michael Malone

Portland Trail Blazers: Damian Lillard, CJ McCollum, Jusuf Nurkić, Maurice Harkless, Noah Vonleh.

Ključni igralci s klopi: Al-Farouq Aminu, Ed Davis, Meyers Leonard.

Trener: Terry Stotts

Minnesota Timberwolves: Jeff Teague, Jimmy Butler, Karl-Anthony Towns, Andrew Wiggins, Gorgui Dieng.

Ključni igralci s klopi: Jamal Crawford, Taj Gibson, Shabazz Muhammad.

Trener: Tom Thibodeau

Oklahoma City Thunder: Russell Westbrook, Andre Roberson, Paul George, Carmelo Anthony, Steven Adams.

Ključni igralci s klopi: Patrick Patterson, Jerami Grant, Terrance Ferguson.

Trener: Billy Donovan

Utah Jazz: Ricky Rubio, Rodney Hood, Joe Ingles, Derrick Favors, Rudy Gobert.

Ključni igralci s klopi: Joe Johnson, Dante Exum, Alec Burks.

Trener: Quin Snyder

A. G.