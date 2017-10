Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Kevin Durant je bil z 31 točkami in 11 skoki najboljši mož prvakov Lige NBA ob zmagi nad Washingtonom. Foto: Reuters Sorodne novice Video: Griffin ob zvoku sirene zadel trojko San Antonio tudi po gostovanju v Miamiju ostaja neporažen Dodaj v

Bojevniki po minus 18 strli Washington

Orlando gladko opravil s Spursi

28. oktober 2017 ob 08:31

Oakland - MMC RTV SLO

Košarkarji Golden State Warriorsov, prvakov Lige NBA, so v derbiju petkovih tekem s 120:117 premagali Washington Wizardse, ki so vodili večino obračuna v Oaklandu.

Gostje so po košu najboljšega strelca Otta Porterja (29 in 10 skokov) v 30. minuti povedli s +18 (80:62) in kazalo je, da bi lahko odnesli poln izkupiček iz Oracle Arene. A prvaki se niso predali in pred zadnjo četrtino zaostanek znižali na 87:97.

Deset minut pred koncem je najboljši strelec tekme Kevin Durant, ki je v statistiko vpisal 31 točk in 11 skokov, zadel trojko za 93:97, v 42. minuti pa so domači po košu Davida Westa povedli s 102:101. Tri minute pred koncem je bil izid izenačen na 109:109, nato pa so domači z delnim izidom 7:0 v manj kot minuti pobegnili na 116:109.

Jodie Meeks je goste s trojko 18 sekund pred sireno približal na 118:117, nato pa je Durant s prostih metov povišal na 120:117. Gostje so imeli še devet sekund za zadnji napad. Najprej je trojko štiri sekunde pred koncem zgrešil John Wall, v zadnji sekundi pa še Meeks.

Orlando pometel s San Antoniem

Orlando na začetku sezone še naprej igra odlično. Tokrat so Magici s 114:87 nadigrali Spurse, ki so tako doživeli sploh prvi poraz v sezoni. Domači so vodili vso tekmo, največ za 36 (88:52) ob koncu tretje četrtine. Strelsko se je najbolj izkazal Evan Fournier, ki je dosegel 25 točk. Pri gostih LaMarcus Aldridge 24. Orlando je s četrto zmago prevzel vodstvo v vzhodni konferenci.

LIGA NBA



Tekme 27. oktobra:

GOLDEN STATE - WASHINGTON 120:117

Durant 31 in 11 skokov, Curry 20, Thompson 18; Porter 29 in 10 skokov, Wall 20, Oubre 19.

CHARLOTTE - HOUSTON 93:109

Walker 26, Lamb 20, Howard 19; Harden 27, 10 skokov in 11 podaj, Gordon 26, Anderson 21.



ORLANDO - SAN ANTONIO 114:87

Fournier 25, Simmons 17, Gordon 16; Aldridge 24, Gasol in Mills 12.



ATLANTA - DENVER 100:105

Schröder 20, Prince 19; Jokić, Harris in Barton 18, Milsap in Mudiay 16.



NEW YORK - BROOKLYN 107:86

Porzingis 30, Lee 13, Kanter in McDermott 12; Russell 15, Acy 12.

MINNESOTA - OKLAHOMA CITY 119:116

Towns 33, Butler 25, Teague 17; Westbrook 27, George in Anthony 23.



LA LAKERS - TORONTO 92:101

Randle 18, Kuzma 15, Lopez 13; DeRozan 24, Ibaka in Siakam 18, Lowry 11.



Tekme 28. oktobra:

NEW ORLEANS - CLEVELAND

MIAMI - BOSTON

CHICAGO - OKLAHOMA

MEMPHIS - HOUSTON

DALLAS - PHILADELPHIA

UTAH - LA LAKERS

LA CLIPPERS - DETROIT

PORTLAND - PHOENIX

VZHODNA KONFERENCA ORLANDO MAGIC 5 4 1 80,0 TORONTO RAPTORS 5 3 2 60,0 CLEVELAND CAVALIERS 5 3 2 60,0 WASHINGTON WIZARDS 5 3 2 60,0 BOSTON CELTICS 5 3 2 60,0 MILWAUKEE BUCKS 5 3 2 60,0 DETROIT PISTONS 5 3 2 60,0 MIAMI HEAT 4 2 2 50,0 -------------------------------------- BROOKLYN NETS 6 3 3 50,0 INDIANA PACERS 5 2 3 40,0 CHARLOTTE HORNETS 5 2 3 40,0 NEW YORK KNICKS 4 1 3 25,0 CHICAGO BULLS 4 1 3 25,0 PHILADELPHIA 76ERS 5 1 4 20,0 ATLANTA HAWKS 6 1 5 16,7

ZAHODNA KONFERENCA LOS ANGELES CLIPPERS 4 4 0 100,0 HOUSTON ROCKETS 6 5 1 83,3 MEMPHIS GRIZZLIES 5 4 1 80,0 SAN ANTONIO SPURS 5 4 1 80,0 GOLDEN STATE WARRIORS 6 4 2 66,7 PORTLAND TRAILBLAZERS 5 3 2 60,0 MINNESOTA TIMBERWOLVES 6 3 3 50,0 NEW ORLEANS PELICANS 5 2 3 40,0 -------------------------------------- UTAH JAZZ 5 2 3 40,0 LOS ANGELES LAKERS 5 2 3 40,0 PHOENIX SUNS 5 2 3 40,0 DENVER NUGGETS 5 2 3 40,0 OKLAHOMA CITY THUNDER 5 2 3 40,0 SACRAMENTO KINGS 5 1 4 20,0 DALLAS MAVERICKS 6 1 5 16,7

A. V.