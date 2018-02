Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Stephen Curry si je v tretji četrtini poškodoval gleženj, a je lahko nadaljeval srečanje. Foto: Reuters Klay Thompson je v tretji četrtini prevesil tehtnico na stran Bojevnikov. Foto: Reuters Isaiah Thomas je odigral prvih 31 minut v dresu Lakersov. V napadu je že blestel, v obrambi pa je imel veliko težav. Foto: AP Anthony Davis je bil neustavljiv v Barylays Centru. Foto: Reuters Dodaj v

Bojevniki po slabem začetku gladko odpravili San Antonio

Thomas doživel poraz na debiju v dresu Lakersov

11. februar 2018 ob 05:35

Klay Thompson je zadel pet trojk in prispeval 25 točk k zmagi košarkarjev Golden Stata nad San Antoniom s 122:105.

Aktualni prvaki so zelo slabo začeli tekmo, LaMarcus Aldridge je hitro poskrbel za vodstvo Spursov z 8:0. Veteran Manu Ginobili je zadel dve zaporedni trojki ob koncu prve četrtine (21:33). V drugi četrtini je Golden State ujel priključek in odšel na odmor s prednostjo treh točk (58:55) po trojki Draymonda Greena.

Odločilna je bila tretja četrtina, ko se je razigral Thompson. Nanizal je deset točk, dvakrat je bil natančen izza črte. V zadnjih treh minutah Spursi niso dosegli niti točke in Warriorsi so si nabrali odločilno prednost (91:75).

Steve Kerr je postal trener, ki je najhitreje zbral 250 zmag v Ligi NBA. To mu je uspelo že na 302. tekmi. Izboljšal je rekord Phila Jacksona. "Zen Master", nosilec enajstih šampionskih prstanov, je za ta dosežek potreboval 346 tekem.

San Antonio ima 35 zmag in 22 porazov, čeprav znova nista igrala poškodovana Kawhi Leonard in Tony Parker. Leonard je v letošnji sezoni odigral le devet tekem.

Lakersi poraženi ob debiju Thomasa

Dallas je ugnal LA Lakerse s 130:123 in s tem končal niz štirih zaporednih zmag Jezernikov, ki so v četrtek opravili menjavo igralcev s Clevelandom. Prvič je za 16-kratne prvake Lige NBA zaigral Isaiah Thomas, ki se ni znašel pri Cavaliersih. V prvem polčasu je blestel, v 14 minutah je dosegel 16 točk, zadel je štiri trojke in prejel tudi aplavz številnih navijačev v rumenih dresih v American Airlines Centru, ki je bil znova razprodan.

"Presenečen sem bil, ko so me zamenjali v Los Angeles. Že na prvi tekmi smo se dobro ujeli. Zelo rad igram hitro, slog igre mi je pisan na kožo. Mislim, da sem znova v tisti pravi formi," je poudaril Thomas, ki je v lanski sezoni blestel v dresu Bostona. Na parketu je bil 31 minut, medtem ko Channing Frye ni vstopil v igro.

Nowitzki še ni za odpis

V drugem polčasu je Dallas prevzel pobudo, odločala pa je končnica. Lakersi so zelo slabo igrali v obrambi, v zadnjih petih minutah je Dallas dosegel zmago z delnim izidom 13:5. Veteran Dirk Nowitzki je dosegel 22 točk (največ v letošnji sezoni), zadel je vse štiri mete izza črte. Najboljši strelec srečanja je bil Julius Randle s 26 točkami.

Davis odločil maraton v Brooklynu

New Orleans je v pravem trilerju po dveh podaljških strl Brooklyn (128:138). Pelikani so imeli v tretji četrtini že 28 točk naskoka, nato pa se je razigral Allen Crabbe, ki je zadel kar osem trojk. V prvem podaljšku je bil natančen dvakrat in Netsi so celo prevzeli vodstvo (122:118). V drugem podaljšku je odločil Anthony Davis, ki je prispeval kar 44 točk in 17 skokov. Rajon Rondo je dosegel trojni dvojček (25 točk, 12 podaj in 10 skokov).

Sobotne tekme:

BROOKLYN - NEW ORLEANS ** 128:138

Crabbe 28 (8/18 za tri), Dinwiddie 24 in 10 podaj, Russell 21; Davis 44 (16/35 iz igre), 17 skokov in 6 ukradenih žog, Rondo 25, 12 podaj in 10 skokov, Holiday 22, Mirotić 21 in 16 skokov.

** - po dveh podaljških

ORLANDO - MILWAUKEE 104:111

Hezonja 23, Fournier 20, Mack 19; Antetokounmpo 32, Middleton 21, Bledsoe 18.



PHILADELPHIA - LA CLIPPERS 112:98

Embiid 29 in 16 skokov, Redick in McConnell po 17; Williams 23, Gallinari 22, Harris 17.



CHICAGO - WASHINGTON 90:101

Holiday 15, Portis 13; Satoransky (5/6 za tri), Scott in Porter po 14.

GOLDEN STATE - SAN ANTONIO 122:105

Thompson 25 (5/6 za tri), Green in Curry po 17, West 13; Anderson in Aldridge po 20, Ginobili 13.



DALLAS - LA LAKERS 130:123

Nowitzki 22 (4/4 za tri), Barnes 21, Powell 19; Randle 26, Ingram in Thomas po 22.



PHOENIX - DENVER 113:123

Warren 31 (13/17 iz igre), Bender 23, Jackson 20; Chandler 26, Barton 25, Jokić 20.

Nedeljske tekme:

CHARLOTTE - TORONTO

ATLANTA - DETROIT

BOSTON - CLEVELAND

INDIANA - NEW YORK



HOUSTON - DALLAS

MINNESOTA - SACRAMENTO

OKLAHOMA - MEMPHIS

PORTLAND - UTAH

Vzhodna konferenca: TORONTO RAPTORS 54 38 16 70,4 BOSTON CELTICS 57 40 17 70,2 CLEVELAND CAVALIERS 54 32 22 59,3 WASHINGTON WIZARDS 56 32 24 57,1 MILWAUKEE BUCKS 55 31 24 56,4 INDIANA PACERS 56 31 25 55,4 MIAMI HEAT 56 30 26 53,6 PHILADELPHIA 76ERS 53 28 25 52,8 --------------------------------------- DETROIT PISTONS 54 27 27 50,0 CHARLOTTE HORNETS 55 23 32 41,8 NEW YORK KNICKS 56 23 33 41,1 CHICAGO BULLS 55 19 36 34,5 BROOKLYN NETS 57 19 38 33,3 ORLANDO MAGIC 55 18 37 32,7 ATLANTA HAWKS 56 17 39 30,4 Zahodna konferenca: GOLDEN STATE WARRIORS 56 43 13 76,8 HOUSTON ROCKETS 54 41 13 75,9 SAN ANTONIO SPURS 57 35 22 61,4 MINNESOTA TIMBERWOLVES 58 34 24 58,6 PORTLAND TRAIL BLAZERS 56 31 25 55,4 OKLAHOMA CITY THUNDER 56 31 25 55,4 DENVER NUGGETS 56 30 26 53,6 NEW ORLEANS PELICANS 55 29 26 52,7 --------------------------------------- LOS ANGELES CLIPPERS 54 28 26 51,9 UTAH JAZZ 55 27 28 49,1 LOS ANGELES LAKERS 55 23 32 41,8 MEMPHIS GRIZZLIES 54 18 36 33,3 PHOENIX SUNS 57 18 39 31,6 DALLAS MAVERICKS 56 18 38 32,1 SACRAMENTO KINGS 54 17 37 31,5

