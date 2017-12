Boksarko Emo Kozin si želijo videti tudi v ZDA

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.8 od 4 glasov Ocenite to novico! Ema Kozin je veliki up slovenskega boksa. Foto: www.alesfevzer.com Sorodne novice "Princesa" že v prvi rundi začela tolči po Madžarki Dodaj v

19. december 2017 ob 18:58

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Slovenska profesionalna boksarka Ema Kozin je na novinarski konferenci v Ljubljani potegnila črto pod letom 2017, kateremu je piko na i postavila pred dnevi, ko je v Banjaluki osvojila naslov svetovne prvakinje po verziji Wiba in ubranila naslov prvakinje po verziji WBF.

Komaj 19-letna Ljubljančanka je trenutno najmlajša svetovna prvakinja v zgodovini proboksa na svetu. S to zmago pa so se ji na široko odprla vrata v ZDA, od koder že prihajajo prve ponudbe za dvoboje. Njen trener Rudolf Pavlin pričakuje prvo potrditev dvoboja že v prvi polovici prihodnjega leta in to bi bil za Kozinovo in slovenski poklicni boks zgodovinski uspeh.

Študentka finančne matematike je na današnji novinarski konferenci v Fight Clubu Gepard na ljubljanskih Fužinah ocenila preteklo leto in se ozrla v prihodnje. "Če bi mi kdo pred začetkom leta dejal, letos boš osvojila to in to, bi ga vprašala, ali je malo nor. Zdaj lahko samo rečem, da je za mano odlično leto," je povedala Kozinova, ki je letos 15. oktobra v ljubljanski hali Tivoli za naslova po verzijah WBC in WBF ugnala Florence Muthoni iz Kenije.

Za božič z družino, nato sledijo izpiti na Fakulteti za matematiko in fiziko

"Zdaj me čaka nekaj prostih dni, za božič si želim biti predvsem z družino, nato pa spet naprej. Seveda bo treba najprej narediti vsaj štiri izpite v zimskem roku, nato do konca študijskega leta še dva. Telo zato zdaj niti ni tako fizično utrujeno, je bilo že bolj, bolj si moram spočiti glavo," je povedala Kozinova, ki obiskuje prvi letnik finančne matematike na Fakulteti za matematiko in fiziko.

Svojo tokratno tekmico v Banjaluki je razorožila že od prve runde naprej, v tretji je bilo vsega konec. Do zdaj je v vseh svojih 12 poklicnih dvobojih zmagala, šestkrat z nokavtom, Tollarjeva je odboksala zgolj en poklicni dvoboj in ostaja pri eni zmagi. "Res je, nasprotnice nisem poznala in nisem vedela, kako bo. Je pa bilo hitro vsega konec. Čeprav sem iskala tudi nokavt, je sodnik s TKO predčasno prekinil dvoboj," je povedala Kozinova.

Menedžer se dogovarja za aprilski dvoboj v ZDA

Njen trener Rudolf Pavlin, ki Kozinovo spremlja že ves ta čas, vse od njenega 12. leta, je že pred dvobojem dejal, da ga kaj drugega kot zmaga njegove varovanke ne zanima. "Boljša je bila od prve minute naprej, razlika je bila očitna. Zdaj gremo naprej, stopničko po stopničko, za mesec april se menedžer že dogovarja za dvoboj v ZDA. Zdaj jo čaka zasluženih nekaj dni oddiha," je povedal Pavlin.

Na jakostni lestvici je Kozinova zdaj v svoji srednji kategoriji do 72,6 kilograma že četrta boksarka in po tej zmagi v Banjaluki se ji obeta še kakšna borba za naslov, morebiti tudi proti Nemki Kristini Hammer. Gre za 27-letno vodilno boksarko te kategorije, ki ima v karieri 22 zmag, od tega 10 z nokavtom, in je brez poraza. Pred Kozinovo sta še 31-letni Američanki Kali Reis (13 zmag, 6 porazov) in Alicia Napoleon (8 zmag, 1 poraz).

