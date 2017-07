Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Danilo Gallinari je zaradi nepremišljene poteze ostal brez eurobasketa. Foto: EPA

Boksarski udarec Gallinarija stal evropskega prvenstva

Zaradi zloma palca bo moral počivati vsaj 40 dni

31. julij 2017 ob 08:19

Rim - MMC RTV SLO

Za prvega zvezdnika italijanske košarkarske reprezentance Danila Gallinarija se je evropsko prvenstvo končalo, še preden so se priprave sploh dobro začele.

Novopečeni član Los Angeles Clippersov se je spozabil na prijateljski tekmi Italije in Nizozemske. V boju za žogo pod košem ga je udaril Jito Kok, nakar je Gallinariju prekipelo in je nizozemskega krilnega centra z vso močjo boksnil z desno roko.

Gallinari je bil nemudoma izključen, slabe novice iz italijanskega tabora pa so šele sledile. Zdravniški pregled je pokazal, da je prišlo do zloma palca in da bo moral italijanski ostrostrelec počivati vsaj 40 dni. To pomeni, da bo moral izpustiti evropsko prvenstvo.

28-letnik je julija prestopil iz Denverja k LA Clippersom, ki mu bodo za triletno pogodbo odšteli 65 milijonov dolarjev.

R. K.