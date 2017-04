Bole na vse tri dirke ardenskega tedna, poleti pa na Tour

Amstel Gold Race: lansko zmago brani Enrico Gasparotto

14. april 2017 ob 17:12

Ljubljana - MMC RTV SLO

Pred kolesarsko elito je trojček ardenskih klasik. Najprej bodo na velikonočno nedeljo tekmovali na dirki Amstel Gold Race.

Od Slovencev so na štartni listi 261 km dolge dirke s številnimi kratkimi, a strmimi vzponi Grega Bole (Bahrain-Merida), Matej Mohorič (UAE Team Emirates) in Jan Tratnik (CCC Sprandi Polkowice).

Lani je dirko Amstel Gold Race z izjemno vožnjo na zadnji vzpon na Cauberg dobil Enrico Gasparotto, tretji pa je bil Sonny Colbrelli. Italijana sta letos Boletova moštvena kolega pri Bahrain Meridi. V ožjem krogu favoritov za zmago so še Philippe Gilbert, Alejandro Valverde, Michael Matthews in Michal Kwiatkowski.

"Glede na to, da so v naši ekipi kolesarji, ki so sposobni zmagati, bomo imeli preostali veliko odgovornost, saj jih moramo pripeljati do dobre pozicije za odločilno akcijo," je povedal Bole, ki ima na lansko dirko slabe spomine, saj je povozil bidon. Zaradi hudega padca je imel pretres možganov in počeni ličnici.

31-letni gorenjski kolesar bo tekmoval tudi na Valonski puščici (19. april) in na najstarejši enodnevni dirki Liege-Bastogne-Liege (23. april). Potem ga čaka nekaj počitka in priprave na četrti nastop na Dirki po Franciji.

Tomaž Okorn