Boleč poraz Anaheima v Vancouvru

Los Angeles trenutno na sedmem mestu

28. marec 2018 ob 08:18

Vancouver - MMC RTV SLO

Hokejisti Anaheima so doživeli boleč poraz proti že odpisanemu Vancouvru (4:1) ter v Ligi NHL ostajajo po točkah izenačeni z Los Angelesom v ogorčenem boju za mesto v končnici.

Po izenačenih dveh tretjinah je odločitev padla v zadnji, ki so jo Canucksi dobili s 3:0. Tako Los Angeles na sedmem kot Anaheim na osmem mestu imata po 91 točk, vendar so v prednosti Kralji. Eden od ključnih dvobojev bo v petek, ko se bosta ekipi iz Kalifornije pomerili v Anaheimu.

Enako število točk ima tudi St. Louis, ki je v podaljšku s 3:2 ugnal San Jose. St. Louis ima tekmo manj kot Los Angeles in Anaheim.

Z devetega mesta grozi Colorado, ki je bil v torek prost, v noči na četrtek pa bo gostil Philadelphio.

Los Angeles bo naslednjo tekmo igral v noči na petek, ko v Staples Center prihaja Arizona.

NEW JERSEY - CAROLINA 4:3

OTTAWA - NY ISLANDERS 3:4



DETROIT - PITTSBURGH 5:2

ST. LOUIS - SAN JOSE * 3:2



NASHVILLE - MINNESOTA ** 2:1

WINNIPEG - BOSTON ** 5:4



DALLAS - PHILADELPHIA * 3:2

EDMONTON - COLUMBUS 3:7



VANCOUVER - ANAHEIM 4:1



* - podaljšek

** - kazenski streli

Tekme 28. marca:

TORONTO - FLORIDA

WASHINGTON - NY RANGERS

COLORADO - PHILADELPHIA

VEGAS - ARIZONA

VZHODNA KONFERENCA TAMPA BAY LIGHTNING 76 51 21 4 106 BOSTON BRUINS 75 47 17 11 105 WASHINGTON CAPITALS 76 45 24 7 97 TORONTO MAPLE LEAFS 76 45 24 7 97 PITTSBURGH PENGUINS 77 43 28 6 92 COLUMBUS BLUE JACKETS 77 43 29 5 91 PHILADELPHIA FLYERS 77 38 25 14 90 NEW JERSEY DEVILS 76 40 28 8 88 -------------------------------------- FLORIDA PANTHERS 74 39 28 7 85 CAROLINA HURRICANES 77 34 32 11 79 NEW YORK RANGERS 76 33 35 8 74 NEW YORK ISLANDERS 77 32 35 10 74 MONTREAL CANADIENS 77 28 37 12 68 DETROIT RED WINGS 77 28 38 11 67 OTTAWA SENATORS 76 26 39 11 63 BUFFALO SABRES 76 24 40 12 60 ZAHODNA KONFERENCA NASHVILLE PREDATORS 76 49 16 11 109 WINNIPEG JETS 76 47 19 10 104 VEGAS GOLDEN KNIGHTS 76 48 21 7 103 SAN JOSE SHARKS 77 44 23 10 98 MINNESOTA WILD 76 42 24 10 94 ST. LOUIS BLUES 76 43 28 5 91 LOS ANGELES KINGS 77 42 28 7 91 ANAHEIM DUCKS 77 39 25 13 91 -------------------------------------- COLORADO AVALANCHE 76 41 27 8 90 DALLAS STARS 77 39 30 8 86 CALGARY FLAMES 77 35 32 10 80 EDMONTON OILERS 77 34 37 6 74 CHICAGO BLACKHAWKS 77 31 36 10 72 VANCOUVER CANUCKS 77 28 40 9 65 ARIZONA COYOTES 76 26 39 11 63

R. K.