Bolgari boleče razkrili vse slovenske slabosti

V zadnjem nizu le še čakali, da bo tekme konec

28. avgust 2017 ob 17:30,

zadnji poseg: 28. avgust 2017 ob 19:15

Krakov - MMC RTV SLO

Slovenska odbojkarska reprezentanca je na EP-ju drugič zapored izgubila s 3:0, tokrat z Bolgarijo. V repasažu za četrtfinale bo treba najbrž premagati Poljake.

Nizi so se končali na 22, 26 in 17. Nič ni uspevalo Sloveniji, igra v polju je bila daleč od želene, prave energije ni bilo čutiti, blok je močno šepal, v prvih dveh nizih pa je bilo v zaključku spet preveč napak. Bolgari so veliko tvegali, dobro igrali servis-obrambo, imeli so pripravljen odgovor na vsak slovenski napad. Cvetan Sokolov je dosegel 21 točk.

Slovenija je z Mitjo Gasparinijem v prvi postavi bolje odigrala prvo polovico uvodnega niza in po bloku Alena Pajenka povedla s 13:11. Bolgari so nato s petimi zaporednimi točkami (po servisih Nikolaja Nikolova9 naredili preobrat in niz dobili na 22. Gasparini je na koncu nanizal nekaj uspešnih servisov, a je bilo že prepozno.

V drugem nizu so spet bolje začeli Slovenci (8:5), toda ob drugem tehničnem premoru je bila Bolgarija že v prednosti (14:16). Zaključek niza je bil tesen, Slovenci so rešili tri zaključne žoge in imeli tudi sami priložnost za izenačenje.

V zadnjem nizu je selektor Slobodan Kovać precej menjal, toda pravega uspeha ni bilo. Bolgari so si priigrali lepo zalogo (7:12, 9:18), Slovenci pa so se nekako že sprijaznili s porazom.

Do srede, ko bodo v Krakovu Slovenci najverjetneje igrali proti gostiteljem prvenstva Poljakom, selektorja Kovaća vsekakor čaka zelo težko delo, ne gre pa prehitro obupati, saj je Slovenija na nepozabnem EP-ju pred dvema letoma prav tako dvakrat izgubila v predtekmovanju, nato pa osvojila srebrno medaljo.

EVROPSKO PRVENSTVO V ODBOJKI (M), 3. krog, skupina C, Krakov

SLOVENIJA - BOLGARIJA

0:3 (-22, -26, -17)

Slovenija: T. Štern 1, Pajenk 7, Ž. Štern 2, Kozamernik, Šket 5, Gasparini 9, Vinčić 1, Štalekar, Koncilja, Klobučar, Kovačič, Toman, Ropret, Urnaut.

Bolgarija: Bratojev 3, Gočev, R. Penčev 3, Černokožev, Skrimov 7, Seganov, Josifov 9, Salparov, Todorov, Aleksijev, Ivanov, N. Penčev 10, Nikolov 10, Sokolov 21.

Danes ob 20.30:

RUSIJA - ŠPANIJA

Vrstni red: Rusija in Bolgarija po 6, Slovenija 3, Španija brez točk.

Prvo mesto vodi v četrtfinale, drugo in tretje mesto pa v repasaž.

SKUPINA A, Gdansk, 3. krog

SRBIJA - FINSKA

3:0 (20, 18, 32)

Danes ob 20.30:

ESTONIJA - POLJSKA

SKUPINA B, Szczecin, 3. krog

SLOVAŠKA - NEMČIJA

0:3 (-18, -24, -23)

Danes ob 20.30:

ITALIJA - ČEŠKA

SKUPINA D, Katovice, 3. krog

BELGIJA - NIZOZEMSKA

3:0 (21, 21, 21)

Danes ob 20.30:

TURČIJA - FRANCIJA

T. O.