Bolgarija nov preizkus reprezentančnega potenciala Mihe Zajca

"Moramo izhajati iz tekme v Črni gori"

4. september 2018 ob 16:20

Bled - MMC RTV SLO

Miha Zajc, ki se je v pretekli sezoni uveljavil pri Empoliju v italijanski drugi ligi, je prenesel dobro formo tudi v Serie A in po treh krogih je na več lestvicah med najbolje ocenjenimi igralci lige. V četrtek bi znal biti pomemben adut slovenske reprezentance ob začetku Lige narodov.

"Miha je velik potencial in igralec, ki prihaja. Prevzemati bo moral vse večjo odgovornost in mislim, da ta fant ima to v sebi. Normalno pa, da potrebuje še čas," je po junijski zmagi z 0:2 nad Črno goro v Podgorici povedal selektor Tomaž Kavčič.

24-letni Primorec je tedaj dobro izkoristil priložnost ob odsotnosti Josipa Iličića in upokojitvi Valterja Birse, oblekel dres s številko 10 in na svoji peti tekmi po lepi akciji dosegel prvi zadetek za reprezentanco (glej video spodaj). Ob tem je bil nad njim storjen še prekršek za 11-metrovko pri golu Slovenije za 0:1. "V športu se velikokrat zgodi, da moraš imeti tudi malo sreče, da si v pravem trenutku na pravem mestu. Toda to moraš znati izkoristiti in se dokazati," razmišlja Zajc, ki tudi zunaj igrišča postaja eden izmed vodij mladega vala v izbrani vrsti.

"Ključno je, da začnemo zmagovati v nizu"

Tekma v Črni gori je nekakšna oporna točka pri spoprijemanju reprezentantov z novimi izzivi. "Moramo izhajati iz tistega srečanja, ko smo pokazali solidno predstavo. Morda termin tekme ni bil najbolj objektiven za realne ocene, a zdaj smo v reprezentanci spet skoraj vsi, ki smo igrali v Črni gori. Ključno je, da začnemo zmagovati v nizu. Le tako bomo dobili pravo mentaliteto in samozavest ter bomo rastli. Mislim, da imamo kakovost, to moramo pokazati tudi na igrišču," pred tekmo proti Bolgariji pravi nekdanji član Interblocka, Celja in Olimpije.

Kot poudarja, ga bolj kot osebno dokazovanje zanimajo dobri rezultati. "Res je, da sem v Podgorici prišel malo bolj do izraza, a pomembno je, da delujemo dobro kot ekipa. Enkrat se bolj izkaže eden, drugič drugi. Pred nami so tekme, v katerih bo tekmovalni naboj. Imamo neki cilj in si ga bomo želeli doseči. Lahko se uvrstimo na evropsko prvenstvo tudi prek Lige narodov. Najpomembneje je, da pokažemo pravo igro in poskušamo na vsaki tekmi zmagati. Ko si samozavesten, je lažje delati. Igrali bomo proti ekipam, ki so primerljive z nami, mislim, da je to dobro za nas."

S prihodom Andreazzolija dobil več svobode v igri

Sam si je samozavest utrdil z odlično sezono v Serie B, v statistiko je vpisal osem zadetkov in 14 podaj. Zaživel je decembra, ko je s prihodom Aurelia Andreazzolija na klop kluba iz Toskane postal standardni član prve postave. Dobil je več svobode v igri, moštvo je želelo več igrati, manj pa je bilo taktike, kar mu je veliko bolj ustrezalo.

"Lani na začetku sezone nisem veliko igral, potem smo zamenjali trenerja in odigral sem veliko tekem. Bil sem spet v ritmu tekem, kar je najpomembnejše za nogometaša. Dobro sem izkoristil vsako priložnost in upam, da bom to nadaljeval tudi v novi sezoni," se spominja tistega obdobja.

Vseskozi verjel vase in v svojo kakovost

Empoli je v uvodnih treh krogih Serie A zbral po eno zmago, remi in poraz. "Relativno dobro smo začeli sezono, do zdaj smo zadovoljni. Sicer se bomo najbrž borili za obstanek, ali smo sposobni česa več, bomo videli, ko se bomo pomerili z močnejšimi ekipami in ugotovili, kako se odzivamo, če izgubimo dve, tri tekme zapored. Tudi s svojo formo sem zadovoljen," pravi Zajc.



Potem ko se je v Empoli iz Ljubljane preselil januarja 2017, je igranje v italijanski prvi ligi v uvodnega pol leta okusil le bežno. Vsega skupaj je tedaj zaigral samo na petih tekmah, na zelenici pa preživel zgolj 103 minute. Empoli je izpadel, kljub grenki izkušnji in temu, da ni dobil toliko priložnosti, kot je pričakoval, pa je Zajc ostal pozitiven.

"Verjel sem vase in v svojo kakovost, želel sem si to dokazati. Vztrajal sem in še več treniral. Vedel sem, da se bo prej ali slej obrnilo. Ni mi bilo najlažje v nekaterih trenutkih, a bil sem obkrožen s pravimi ljudmi. Tudi v klubu so mi stali ob strani, vedeli so, da potrebujem nekaj časa, da se privadim na italijanski nogomet."

VIDEO Miha Zajc mojstrsko zaključil protinapad za 2:0

Matej Rijavec