Bolt dvomljivcem dokazal, da je šlo res za poškodbo

Čaka ga trimesečna rehabilitacija

17. avgust 2017 ob 18:52

Ljubljana - MMC RTV SLO

Usain Bolt je na družbenih omrežjih objavil dokaz, da se je na SP-ju v Londonu v štafetnem teku res poškodoval in da ni šlo za blefiranje.

Rentgenska slika poškodbe dokazuje, da si je Bolt na svojem zadnjem šprintu kariere pretrgal kito v podkolenskem zgibu, poškodba pa zahteva trimesečno rehabilitacijo. Ob tem je 30-letni atlet na Twitterju tudi zapisal, da zdravniških poročil ne objavlja v javnosti, a je bil tokrat to prisiljen narediti, ker so se mnogi spraševali, ali je res šlo za poškodbo ali ne.

Bolt je bil zadnji član jamajške štafete 4 x 100 metrov. Ko je dobil štafetno palico, je bila Jamajka v slabem položaju in le s tekom, kot ga je bil sposoben na vrhuncu kariere, bi lahko Bolt ujel britansko oziroma ameriško štafeto. Že po nekaj korakih je bilo njegovega teka konec in je moral odšepati s steze. Pojavilo se je kar nekaj očitkov, da je hlinil poškodbo, potem ko je spoznal, da ne bo mogel priteči do nove zlate medalje.

