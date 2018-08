Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Usain Bolt bo v petek odigral prijateljsko srečanje v Avstraliji. Foto: EPA Dodaj v

Bolt tik pred nogometnim prvencem v Avstraliji

28. avgust 2018 ob 11:10

Gosford - MMC RTV SLO, STA

Najhitrejši človek na svetu Usain Bolt bo v petek odigral svojo prvo nogometno tekmo kot član profesionalne ekipe v Avstraliji.

Zato je razumljivo, da je živčen. "Zdaj ne gre več za dobrodelne tekme, zdaj gre zares. Vem, da bom delal napake in da ne bom odigral popolne tekme," pravi Jamajčan, osemkratni olimpijski prvak v šprintu.

Jamajčan, ki se je že preizkusil na nogometnih zelenicah v ekipah iz Nemčije, Norveške in Južne Amerike, je član profesionalne ekipe Central Coast Mariners FC iz najmočnejše avstralske lige.

Z njo je že opravil nekaj treningov, v petek pa naj bi mu trener odmeril približno 20 minut na prijateljskem srečanju s polamatersko ekipo. Organizatorji pričakujejo, da se bo zaradi nastopa Usaina Bolta na tribunah zbralo okoli 12 tisoč gledalcev.

Hitrost nikoli ni bila težava

32-letni Bolt, ki bo igral na levem boku, ima po mnenju trenerja solidno nogometno tehniko, manjkajo pa mu prav nastopi oziroma nogometne izkušnje. To priznava tudi Bolt. "Hitrost nikoli ni bila težava. Problemi so hitro menjavanje smeri, zaustavljanje in pospeševanje. Tek vzvratno in podobno. A glede na to, da se liga začne šele konec oktobra, mislim, da imam še dovolj časa za izboljšanje," pravi nekdanji šprinter.

M. L.