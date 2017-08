Bolt v celotni karieri izgubil le sedem pomembnih tekov

458. del rubrike Športni SOS

8. avgust 2017 ob 07:28

Ljubljana - MMC RTV SLO

Morda je Usain Bolt z bronom v Londonu koga razočaral, a to je bil njegov šele sedmi poraz na stezi v članski konkurenci, kar priča o dominantni karieri.

Na portalu Športni SOS lupo tokrat usmerjamo na svetovno prvenstvo v atletiki, kjer Usainu Boltu ni uspelo ubraniti zlata na 100 metrov. Številke kažejo, da lahko s prsti preštejemo vse (finalne) teke v članski konkurenci na največjih odrih, ko je ostal brez zmage. Še vedno ste vabljeni k pošiljanju svojih vprašanj.

1.002. Kolikokrat je Usain Bolt 'izgubil' na tekmah diamantne lige, na svetovnih prvenstvih in olimpijskih igrah?

Dominik

Usain Bolt je bil na omenjenih treh tekmovanjih v celotni karieri v finalnih izgubil vsega sedem tekov (oziroma osem, če upoštevamo še diskvalifikacijo na svetovnem prvenstvu leta 2011 v finalu na 100 metrov).

Ti teki so navedeni v spodnji tabeli.



Bolt je na olimpijskih igrah tako dobil vseh šest (posamičnih) finalov, na katerih je tekel, na svetovnih prvenstvih ima izkupiček sedem zmag od desetih tekov (oziroma 11, če upoštevamo še Daegu 2011), na mitingih za zlato/diamantno ligo pa je tekel 33-krat in zbral 29 zmag!

1.003. Bolt je v Londonu zelo slabo štartal. Kako je bilo z njegovimi štarti na svetovnih prvenstvih in olimpijskih igrah?

Klemen P.

Usain Bolt se je v Londonu pritoževal na štartnimi bloki. Analiza finala na 100 metrov kaže, da je imel res zelo slab reakcijski čas.

Tekač Čas Reakcija Tek Justin Gatlin 9,92 0,138 9,782 Christian Coleman 9,94 0,123 9,817 Usain Bolt 9,95 0,183 9,767



Opomba: V drugem stolpcu je uradni čas teka, v tretjem je reakcijski čas vsakega od nosilcev medalj, v zadnjem pa 'neto čas', se pravi čas, ki ga je atlet potreboval, da je pretekel 100 metrov. To je približna ocena, saj je uradni izid objavljen na dve decimalki, reakcijski čas pa na tri decimalke.

Bolt je torej potreboval najmanj časa, da je premagal 100 metrov, kar pomeni, da ga je štart res stal zlate medalje. V Londonu je imel med osmini finalisti sedmi najhitrejši čas (počasnejši je bil le Kitajec Bingtian Su, ki je že na štartu v primerjavi s Colemanom izgubil eno desetinko!).

Pregled vseh Boltovih tekov na olimpijskih igrah in svetovnih prvenstvih kaže, da je bila to vselej njegova hiba, saj je bil v povprečju le šesti najhitrejši pri reakcijskem štartu. V 56 zabeleženih tekih (vključno z vsemi predteki) se je le dvakrat pripetilo, da je imel najhitrejši reakcijski čas. Oba primera sta s svetovnega prvenstva 2009 v Berlinu. Najhitreje med vsemi v štartnih blokih se je odzval v polfinalu teka na 100 metrov in v finalu na 200 metrov, kjer je tudi postavil svetovni rekord.

Slavko Jerič