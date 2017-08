Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! John McEnroe in Björn Borg bosta selektorja na Laverjevem pokalu. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Borg in McEnroe selektorja na Laverjevem pokalu v Pragi

Evropejci z izjemno močno ekipo

9. avgust 2017 ob 18:22

Praga - MMC RTV SLO, STA

Björn Borg in John McEnroe sta bila v osemdesetih letih huda tekmeca, zdaj pa bodo ljubitelji tenisa njun dvoboj spremljali tudi na selektorskih mestih. Šved bo vodil Evropo, McEnroe pa Svet.

Na novoustanovljenem tekmovanju za Laverjev pokal se bodo v Pragi merili najboljši evropski in severnoameriški igralci, člane ekip pa bosta določila selektorja. Letos bo tekmovanje od 22. do 24. septembra, ekipi pa bosta nastopili s šestimi igralci. V dveh dnevih bodo igralci odigrali šest posamičnih dvobojev in dva dvoboja dvojic.

Prireditelji tekmovanja, ki naj bi postal tradicionalen (na sporedu ga ne bo le v olimpijski sezoni), so sporočili, da so že znana imena štirih igralcev vsake ekipe. Člani evropske reprezentance bodo Švicar Roger Federer, Španec Rafael Nadal, Avstrijec Dominic Thiem in Hrvat Marin Čilić, svetovne pa Kanadčan Miloš Raonic in Američani Sam Querrey, Jack Sock in John Isner. Preostala dva igralca v vsaki ekipi morata selektorja še izbrati.

A. G.