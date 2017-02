Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Vratar Roman Bürki je bil junak v Dortmundu. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Borussia Dortmund po drami, Lotte pa senzacionalno v četrtfinalu

Bayern v torek s povprečno igro izločil Wolfsburg

8. februar 2017 ob 23:42

Dortmund - MMC RTV SLO

Nogometaši dortmundske Borussie so v osmini finala nemškega pokala po streljanju enajstmetrovk izločili berlinsko Hertho (4:2), potem ko se je tekma po rednem delu in podaljšku končala z 1:1.

Gostje so imeli v prvem polčasu več priložnosti. V 26. minuti je John Anthony Brooks nevarno zapretil z glavo, vratar Borussie Roman Bürki je žogo odbil, Vedad Ibišević pa je popolnoma neoviran s treh metrov meril prek vrat. Le minuto zatem je Niklas Stark z desne strani podal pred vrata, kjer je Salomon Kalou z desnico zatresel mrežo.

Na začetku drugega polčasa je Borussia silovito pritisnila. V 47. minuti je po lepi kombinaciji v kazenskem prostoru Christian Pulisic našel Marca Reusa, ki je z desnico izenačil. Črno-rumeni so stopnjevali ritem. Pierre-Emerick Aubameyang je v 57. minuti zabil žogo v mrežo z bližine, a jo je nepravilno izbil vratarju Runeju Jarsteinu iz roke. Ousmane Dembele je devet minut pred koncem za las streljal mimo vrat in na vrsti so bili podaljški. Borussia je bila precej boljša, a ni uspela priti do zmage. Oba trenerja sta uporabila tudi četrto menjavo v dodatnih 30 minutah - novo pravilo v nemškem pokalu.

Hertha zapravila kar tri enajstmetrovke

Odločale so enajstmetrovke. Začela je Hertha, a je Fabian Lustenberger stresel prečko. Dembele je bil natančen. V drugi seriji je Bürki obranil strel Vladimirja Daride, a je na drugi strani Pulisic slabo streljal in Jarstein je bil na pravem mestu. V tretji seriji sta bila natančna Alexander Esswein in Aubameyang, v četrti pa Sami Allagui in Gonzalo Castro. Pod velikim pritiskom se je znašel Kalou, ki je v peti seriji streljal prek vrat in veliko slavje na stadionu Wetsfalen se je začelo.

Lotte senzacionalno v četrtfinalu

Za eno izmed največjih senzacij v nemškem pokalu v zadnjih letih je poskrebla ekipa Sportfreunde Lotte, ki je ugnala 1860 München z 2:0. Pred 10.556 gledalci na razprodanem stadionu Frimo sta za sedmouvrščeno ekipo tretje nemške lige zadela Jaroslaw Lindner v 28. minuti in Kevin Freiberger v 58. minuti. Igralci Lotteja so v uvodnih dveh krogih izločili Werder iz Bremna in Bayer iz Leverkusna.

Osmina finala:

BAYERN - Wolfsburg 1:0 (1:0)

Douglas Costa 17.

Bayern: Neuer, Lahm, Javi Martinez, Hummels, Alaba, Xabi Alonso (73./Kimmich), Vidal, Robben (89./Coman), Thiago, Douglas Costa (87./Renato Sanches), Lewandowski.

Wolfsburg: Casteels, Knoche, Luiz Gustavo, R. Rodriguez, Vieirinha, Gerhardt, Bazoer (76./Didavi), Seguin, Arnold, Mayoral (46./Malli), Ntep (61./Gomez).

Sodnik: dr. Jochen Drees

HAMBURGER SV - Köln 2:0 (1:0)

Jung 6., Wood 76.

Maroh (Köln) je bil na klopi.



Astoria Walldorf - ARMINIA BIELEFELD * 4:5 (1:1, 0:0)

Carl 78.; Schütz 52.

RK: Staude 116./Arminia



Greuther Fürth - BORUSSIA (M) 0:2 (0:2)

Wendt 12., Hazard 36./11-m

RK: Pinter 18./Greuther Fürth

SPORTFREUNDE LOTTE - 1860 München 2:0 (1:0)

Lindner 28., Freiberger 58.

RK: Ribamar 93./1860 München



Sandhausen - SCHALKE 1:4 (0:3)

Wooten 64.; Schöpf 38., Caligiuri 43., Naldo 45., Konopljanka 71.



Hannover - EINTRACHT 1:2 (0:0)

Harnik 57.; Tawatha 62., Seferović 66.

S. Sane (Hannoveer) je v 96. minuti zapravil 11-m.

BORUSSIA (D) - Hertha * 4:3, 1:1 (0:0)

Reus 47.; Kalou 27.

RK: Sokratis 119./Borussia

* - po streljanju 11-m

Borussia Dortmund: Bürki, Piszczek (46./Ginter), Sokratis, Bartra, Durm, Weigl, Guerreiro (77./Castro), Schmelzer (46./Pulisic), Dembele, Reus (91./Schürrle), Aubameyang.

Hertha: Jarstein, Pekarik, Langkamp, Brooks, Mittelstädt, Stark, Skjelbred (84./Lustenberger), Haraguči (96./Esswein), Darida, Kalou, Ibišević (60./Schieber; 118./Allagui).

Sodnik: Deniz Aytekin

A. G.